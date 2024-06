GTFO: per festeggiare il free weekend su Steam, eccovi quattro codici in regalo

10Chambers, per celebrare il successo ottenuto dalla Final Edition di GTFO, ha indetto un Free Weekend su Steam che permetterà a tutti di giocare, gratuitamente, al celebre FPS horror cooperativo, da giovedì 13 giugno alle 19:00 fino a lunedì 17 giugno alla stessa ora.

Un’esperienza unica, che vi permetterà di provare ogni aspetto del celebre horror cooperativo targato 10Chambers (che per chi non li conoscesse sono le menti dietro a Payday e Payday 2) e scoprire come mai ha conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo

Per chi non lo sapesse, GTFO è un titolo davvero peculiare, sia nella sua struttura che per quanto riguarda la sua storia.

Concepito da sole dieci persone ben dieci anni fa, fu rilasciato in early access nel 2019 e lanciato nella sua versione definitiva nel 2021.

Il titolo è uno dei, rari, forse rarissimi, manifesti di un’industria che offre ancora la possibilità, agli sviluppatori più talentosi, di realizzare opere che non devono scendere a compromessi.

GTFO, difatti, è un game as a service atipico. Non presenta micro-transazioni e ogni suo aggiornamento è gratuito per tutti i giocatori. 10Chambers, difatti, voleva realizzare un titolo che prima di tutto avessero piacere nel giocare loro in prima persona, motivo per il quale hanno adottato due politiche ben precise e indubbiamente lodevoli: realizzare un prodotto in divenire che i giocatori avrebbero pagato una volta sola e collaborare attivamente con i giocatori per migliorarlo costantemente.

Due dogmi che, untili all’importanza nel settore delle menti dietro al gioco, gli hanno permesso non solo di diventare sempre più famoso fra i PC Gamer nel corso di questi sei lunghi anni, ma di far rientrare il team delle spese sostenute per realizzarlo in sole 24 ore.

10Chambers, difatti, è uno studio nato in seguito al rilascio di PayDay 2 e formato da un team di sole dieci persone capitanate da Ulf Anderson (se non sapete di chi stiamo parlando cospargetevi il capo di cenere e andate a cercare la storia di una delle figure più significative dell’industria).

Questo team, stufo dei compromessi legati alle dinamiche che governano il settore videoludico, prese la coraggiosa decisione di realizzare, autofinanziandosi utilizzando i loro risparmi, un FPS altamente cooperativo, dalle dinamiche molto hardcore ma che puntasse tutto sulla cooperazione fra i giocatori, quella vera, quella genuina, quella che serve per portare a termine una missione in bilico fra la vita e la morte… non per altro il motto del gioco è Work Together Or Die Together.

Un modello che ha indubbiamente funzionato per tutti questi anni e che ha permesso a 10Chambers non solo di venire supportata da Unity prima, e da Tencent in seguito, ma, soprattutto, di mantenere quell’indipendenza creativa che ha reso così speciale GTFO.

Ora il titolo è giunto alla sua Final Edition, la quale comprende ogni singola missione, ed espansione, uscita nel corso di questi sei lunghi anni, offrendo una longevità, specialmente per i nuovi giocatori, decisamente fuori scala. Al momento si tratta di oltre 80 missioni, tutte generate proceduralmente per quanto riguarda la posizione degli elementi utili alla risoluzione della spedizione, alla posizione dei nemici e alle risorse offerte e se pensate che siano poche, vi basti pensare che le spedizioni più difficili possono richiedere oltre due ore per essere portate a termine da un team ben addestrato.

Immagine 1 di 4

Immagine 2 di 4

Immagine 3 di 4

Immagine 4 di 4

GTFO Rundown 8.0 è stato l’ultimo aggiornamento maggiore per il gioco di 10Chambers e la Final Edition segna proprio questo traguardo, andando a offrire ai giocatori una storia che, spedizione dopo spedizione, potrà tenere impegnati per centinaia di ore.

Per celebrare questo traguardo, 10Chambers ha indetto tre importanti iniziative, che permettano a un numero sempre maggiore di giocatori di addentrarsi nella tetra struttura che fa da sfondo agli oramai celebri Rundowns.

La prima è il Free Weekend di cui vi accennavamo in apertura a questo articolo. Un Free Weekend lungo ben 5 giorni, in cui potrete provare tuto quello che il gioco da offrire. Non temete, se non avete amici con cui giocare, 10Chambers ha da sempre a disposizione un server Discord dove potrete sempre trovare giocatori di tutto il mondo, pronti ad accogliervi a braccia aperte per illustrarvi le dinamiche del gioco.

Eh già, perché l’elevata componente cooperativa di GTFO è stata capace di creare, anno dopo anno, una delle più accoglienti community per un gioco di questo tipo. Moltissimi giocatori sono a disposizione per accompagnare i nuovi giocatori nei Rundowns più complessi, così come frequentemente si possono trovare i community manager di 10Chambers a disposizione per aiutare, e collaborare, assieme ai nuovi prigionieri che si addentreranno nella misteriosa struttura sotteranea.

La seconda, lodevole, iniziativa è la "Streamathon for Charity". Un’epica maratona su Twitch, completamente dedicata a GTFO, iniziata martedì 11 giugno e che continuerà senza sosta fino a venerdì 14. L’obiettivo della maratona è quello di raccogliere fondi per sostenere l'American Foundation for Suicide Prevention, coinvolgendo quanti più giocatori possibili.

La maratona è aperta a tutti i giocatori senza alcuna limitazione e offre l'opportunità di giocare fianco a fianco con il team di 10Chambers e con i più forti giocatori di GTFO.

Per poter fare richiesta di partecipazione, in caso siate in possesso del gioco, vi basterà accedere al canale Discord dedicato al gioco, leggere e accettare il regolamento e andare nelle sezioni dedicate al LFG.

Infine, e siamo certi che è la cosa che aspettavate con più ansia, 10Chambers ha deciso di regalare quattro codici di GTFO giovedì 13 giugno e quattro codici venerdì 14 giugno, in maniera da permettere a otto lettori di poter giocare aggiungere alla propria libreria di Steam, in maniera totalmente gratuita, il loro celebre horror cooperativo.

Vi basterà andare su Steam, selezionare la voce “Aggiungi un gioco” (situata nell’angolo in basso a sinistra del launcher), cliccare su “Attiva un prodotto di Steam” e copiare, e incollare, uno dei quattro codici che troverete qua sotto.

Vige semplicemente la regola del più veloce. L’unica cortesia che vi chiediamo e di informarci nei commenti se siete riusciti a riscattare uno dei quattro codici che metteremo a disposizione per voi lettori nelle giornate di giovedì 13 giugno e venerdì 14 giugno.

9E2JA-F4DYP-2CM9N 6N4ZA-IDW2Y-8A7Y6 Q4VXB-H4ZDA-R5VJL R72T8-I9PG9-LCJF2

Infine, sia che siate fra quei giocatori che parteciperanno al Free Weekend di GTFO, sia che siate fra quelli che, mossi dalla curiosità, andranno a dare un’occhiata alla "Streamathon for Charity", mettete nella vostra whishlist di Steam GTFO.

È un semplice click che non costa nulla ma, se non ne eravate a conoscenza, è un aspetto vitale per molti sviluppatori, soprattutto indipendenti, e considerando che raramente si possono narrare storie come quella di 10Chambers, questo team è solamente da supportare, anche con un semplice click.