Samsung Galaxy S22, cambia la numerazione dei modelli

Con l’avvicinarsi del 2022 le voci riguardanti i futuri flagship dell’azienda coreana si fanno sempre più insistenti, la gamma Samsung Galaxy S22 dovrebbe infatti essere annunciata nel primo periodo del prossimo anno.

Nuove indiscrezioni sembrano confermare la quantità di varianti in arrivo e i loro numeri di modello.

Se i Samsung Galaxy S21 non fanno per voi e non siete interessati ai nuovi foldable top di gamma in arrivo durante l’evento Unpacked dell’11 agosto, la vostra alternativa per l’acquisto di un flagship della casa coreana risiede tutta nella serie Galaxy S22 che debutterà nel Q1 2022. Samsung ha infatti annunciato che i Galaxy Note si prenderanno una pausa e non ci sarà nessun nuovo annuncio a riguardo nel corso di quest’anno.

La famiglia di prodotti Galaxy S22 è ancora a qualche mese di distanza, tuttavia le indiscrezioni non si sono fatte mancare nel corso delle ultime settimane. Tra sensori fotografici da 200MP, l’utilizzo del brand Olympus e la possibilità di ricaricarsi a 65W, i futuri smartphone di punta del brand sembrano essere già in grado di stuzzicare l’attenzione del pubblico di appassionati.

Anche la collaborazione con AMD per la realizzazione del futuro chip Exynos con GPU basata su architettura RDNA2 ha sicuramente incuriosito i più interessati agli smartphone ad altissime prestazioni.

I colleghi di SamMobile sono riusciti ad ottenere quelli che dovrebbero essere i numeri di modello dei prossimi top di gamma Samsung. Trattandosi di tre diversi varianti, è molto probabile che l’azienda decida di presentare per il terzo anno consecutivo un modello base, un Plus e un Ultra.

Se il ragionamento dovesse rivelarsi corretto, gli smartphone con numero identificativo SM-S901x, SM-S906x e SM-S908x dovrebbero essere rispettivamente Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22 Plus e Samsung Galaxy S22 Ultra.

La serie SM-G9xx di Samsung ha debuttato con il Galaxy S5, il cui numero di modello era SM-G900x, ed è culminata con i Galaxy S21, identificati dai numeri SM-G991x, SM-G996x e SM-G998x. Per i Galaxy S22, Samsung sembra voler cambiare tradizione: invece di optare per la numerazione SM-G1000x, l’azienda avrebbe deciso di cambiare la lettera G in una S, per poi ricominciare con la serie numerica 9xx.

Siete anche voi curiosi di scoprire come saranno i futuri Galaxy S?