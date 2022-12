Secondo alcune voci il Samsung Galaxy S22 FE potrebbe essere rilasciato nel corso del prossimo anno con sotto la scocca quello che sarebbe potuto essere il chip Exynos destinato alla serie Galaxy S23.

Nel corso del prossimo anno sarà probabilmente possibile vedere in commercio il nuovo Samsung Galaxy S22 FE, che dovrebbe montare un chip Exynos e una fotocamera di primo livello. A rivelare la cosa è stato RGcloudS con un tweet. Secondo il leaker il progetto sarebbe già in uno stadio avanzato: il concept dell’Unpacked Event sarebbe già in fase di preparazione ma, apparentemente, sarebbe troppo lungo per poter essere svolto in una sola sessione; si presume quindi che possa esserci uno “spacchettamento” delle novità diviso in due parti. Sempre stando a quanto detto da RGcloudS, Galaxy S22 FE potrebbe essere disponibile già nel corso del prossimo anno e andrebbe a sostituire Galaxy A74.

Stando alle voci circolate, Galaxy S22 FE dovrebbe montare una fotocamera principale da 108 megapixel e nuovo chip Exynos 2300: questo dovrebbe permettere a Samsung di entrare in diretta concorrenza con MediaTek nell’ambito dei device di fascia medio-alta. Se le voci dovessero rivelarsi corrette si tratterebbe di un netto miglioramento: Galaxy S21 FE montava infatti una fotocamera principale da soli 12 megapixel; il netto scarto (in positivo) potrebbe quindi rendere il nuovo modello attraente agli occhi dei clienti che sono in cerca di un device dal prezzo contenuto ma in grado di fornire, almeno per il comparto fotografico, buone prestazioni.

The event concept is being prepared, apparently this would be too long for just 1 time There "might" be unpacked part 2 S22 FE will replace A74 next year

HM 6 108mp, exynos 2300 4nm

Same price as A7 Tab S8 FE, same exy 2300 Tab S9 series might kicked to unpacked 2, Q3 08 https://t.co/LHBwkii4ok — RGcloudS (@RGcloudS) December 23, 2022

La presenza di Exynos 2300 smuoverebbe un po’ le acque: Samsung per i propri modelli di punta del prossimo anno, la serie Galaxy S23, dovrebbe utilizzare esclusivamente l’ultimo chip Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 2, in una versione personalizzata e overcloccata. Nel caso di Galaxy S22 FE invece l’azienda coreana tornerebbe ad utilizzare i chip di propria produzione.