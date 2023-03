I principali produttori di smartphone rilasciano spesso diverse versioni dei loro prodotti di punta per cercare di andare incontro alle esigenze dei consumatori. La dimensione del display, ad oggi, rappresenta uno dei principali fattori di scelta per i consumatori prima dell’acquisto di un nuovo dispositivo. Se da un lato abbiamo consumatori maggiormente votati alle dimensioni ridotte per motivi principalmente pratici, dall’altro abbiamo consumatori devoti ai display dalle grandi dimensioni che magari utilizzano questi dispositivi per la fruizione di contenuti video o per il gaming.

Oggi metteremo a confronto Samsung Galaxy S23+ e iPhone 14 Plus, due telefoni nati per soddisfare le esigenze di quei consumatori ai quali non bastano le dimensioni dei modelli a schermo più piccolo. Scopriamoli insieme!

Differenze estetiche

Partiamo subito dal confronto estetico tra i due dispositivi. Galaxy S23+ ha una dimensione pari a 157,8 x 76,2 x 7,6 mm con un peso di 196g, mentre per quanto riguarda iPhone 14 Plus, le dimensioni sono 160,8 x 78,1 x 7,8 mm con un peso di 203g. Lo smartphone di Apple, oltre a risultare leggermente più pesante, si attesta leggermente più grande proponendo un display da 6,7 pollici con una risoluzione pari a 1284 x 2778 pixel e una densità di 458ppi. Il display di Galaxy s23+ è di 6,6 pollici con una risoluzione pari a 1080 x 2340 pixel e una densità di 393ppi.

"Credits: Tom's Guide"

Mentre Apple monta il suo Super Retina XDR OLED (che non è altro che un display OLED migliorato secondo gli standard di Apple, principalmente con una maggiore resa cromatica), Samsung equipaggia un Dynamic AMOLED 2X a 120Hz.

Snapdragon vs Apple Bionic

Il Samsung Galaxy S23+ sotto la scocca nasconde il chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4 nm), un octacore con 1 core Cortex-X3 da 3,36Ghz, 2 core da 2,8Ghz Cortex-A715, 2 core da 2,8Ghz Cortex-A710 e 3 core da 2,0Ghz Cortex-A510. Apple, a differenza della gamma Pro, quest’anno ha adottato la vecchia generazione di processori Apple A15 Bionic (5 nm) sui suoi modelli base della serie 14. Il processore è composto da 2 core a 3,23Ghz Avalanche e 4 core 1,82Ghz Blizzard.

Il comparto grafico dei due dispositivi è di tutto rispetto. Galaxy S23+ dispone di una GPU Adreno 740, mentre iPhone 14 Plus sfrutta la GPU proprietaria del suo chip a 5 core. Entrambi i dispositivi consentono di giocare agli ultimi titoli del momento senza preoccupazioni in ambito prestazionale.

Per quanto riguarda la memoria, Galaxy S23+ dispone di due formati rispettivamente da 256GB e 512GB, entrambi dotati di 8GB di RAM. Su iPhone 14 Plus i formati disponibili sono i medesimi, con l’aggiunta della versione da 128GB, accompagnati tutti da 6GB di RAM. Nessuno dei due smartphone dispone di slot di espansione per poter ampliare la memoria tramite microSD.

Galaxy S23+ iPhone 14 Plus Dimensioni e peso 157,8 x 76,2 x 7,6 mm 196 g 160,8 x 78,1 x 7,8 mm 203 g Display 6,6″ Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nit (HBM), 1750 nit (peak) 6,7″ Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nit (HBM), 1200 nit (peak) CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4 nm) Octa-core (1x 3,36GHz Cortex-X3 + 2x 2,8GHz Cortex-A715 + 2x 2,8GHz Cortex-A710 + 3x 2,0GHz Cortex-A510) Apple A15 Bionic (5 nm) Hexa-core (2x 3,23GHz Avalanche + 4x 1,82GHz Blizzard) GPU Adreno 740 Apple GPU (5-core) Memoria 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM Batteria e ricarica 4700 mAh 45W, PD 3.0, 65% in 30 min 15W wireless (Qi/PMA) 4,5W reverse wireless 4323 mAh 20W, PD 2.0, 50% in 30 min 15W wireless (MagSafe) 7,5W wireless (Qi) Fotocamera 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1,56″, 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS

10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3,94″, 1,0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom

12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2,55″ 1,4µm, Super Steady video 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1,7″, 1,9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS

12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultrawide) Video 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. Software di sistema Android 13, One UI 5.1 iOS 16

Riguardo al comparto energetico, dimensioni maggiori equivalgono a batterie più grandi rispetto ai fratelli dal display più piccolo di entrambe le case produttrici. Galaxy S23+ ha una batteria Li-Ion da 4700 mAh e supporta la ricarica rapida a 45W riuscendo ad arrivare da 0% a 65% in 30 minuti. iPhone 14 Plus monta invece una batteria Li-Ion da 4323 mAh che si può ricaricare a massimo 20W portando il dispositivo da 0% a 50% in 30 minuti. Entrambi i dispositivi vi permetteranno di coprire tranquillamente la giornata con un uso intenso.

Fotocamere a confronto

In ambito fotografico Galaxy S23+ sembra avere una marcia in più rispetto al suo rivale. Il dispositivo monta 3 sensori posteriori rispettivamente da 50, 10 e 12 MP. iPhone 14 Plus monta invece 2 sensori da 12 MP. Mentre il dispositivo di casa Samsung ha delle focali di f/1.8 + f/2.4 + f/2.2, quello di casa Apple ha delle focali da f/1.5 + f/2.4. Entrambi i dispositivi dispongono di fotocamera frontale da 12 MP.

Prezzi

Gli smartphone in oggetto risultano essere entrambi prodotti di fascia alta, ma tra i due c’è una netta differenza di prezzo. Samsung Galaxy S23+ è disponibile su Amazon a 1.189,99 euro con uno sconto del 3% in versione da 256GB di memoria interna nella colorazione “Cream” (in base alla colorazione il prezzo varia e si riesce a risparmiare un po’ con la versione Lavander a 1.167,55 euro). La versione da 512GB “Cream”, invece, al momento è in vendita a 1.205,55 euro con uno sconto del 11%. iPhone 14 Plus è invece in vendita con un sconto del 15% a 999,00 euro nella versione con 128GB di memoria interna, 1.062,99 euro con uno sconto del 19% nella versione con 256GB di memoria interna e 1.491,93 euro con uno sconto del 5% nella versione con 512GB di memoria interna. Se siete interessati all’acquisto, di seguito vi lasciamo i link alle offerte citate: