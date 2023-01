È ormai dal 2019 che Samsung produce ogni anno 3 diversi modelli per la serie Samsung Galaxy S: ovvero un modello base, uno contrassegnato dalla dicitura Plus (+) e un altro da quella Ultra. La prima triade fu quella dei Samsung Galaxy S10, S10+ e S10 Ultra.

Ad ogni modo, pare che le cose stiano per cambiare, in quanto potrebbe darsi che a partire dalla serie S24, Samsung cancellerà il modello Plus, mantenendo solo quello base e quello Ultra.

La gigantesca azienda sudcoreana, benché abbia già eliminato la serie Galaxy Note, produce ancora molti smartphone di fascia alta, come i 3 della serie Galaxy S, gli Z Flip e gli Z Fold. Mettere sul mercato così tanti prodotti premium potrebbe comportare grossi rischi per Samsung, dato che la concorrente Apple detiene più del 50% delle vendite di smartphone di fascia alta a livello mondiale.

Ecco allora che per motivi di concorrenza (e forse anche per via di alcuni problemi produttivi dovuti alla crisi economica) Samsung potrebbe aver deciso di eliminare il Samsung Galaxy S24+. È molto probabile che anche le serie future disporranno soltanto di 2 modelli e non più di 3.

Un Tweet di Ice Universe (che è stato poi rimosso), diceva: “S22+ conta solo il 17% delle vendite della serie S22, che è davvero imbarazzante. Non sarebbe una cosa cattiva da parte di Samsung rimuovere S24+“.

Successivamente un altro Tweet di Roland Quandt (uno dei tipster più rispettabili) ha smentito il tutto dicendo che in realtà Samsung ha ancora tutte le intenzioni di produrre i modelli S+. Inoltre, il fatto che Ice Universe abbia rimosso il Tweet potrebbe essere indice che Roland Quandt abbia ragione.

Comunque stiano le cose, il modello Plus per quanto riguarda la serie S22 rispetto a quello base ha solo delle maggiori dimensioni, una ricarica più rapida, una batteria più capiente, e naturalmente costa un po’ di più. Questo significa che chi ha intenzione di spendere cifre del genere, potrebbe rivolgersi direttamente al modello Ultra ignorando completamente quello Plus.