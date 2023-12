Samsung Galaxy S24 potrebbe deludere, poca RAM per essere un top di gamma

Le recenti fughe di notizie e le indiscrezioni sul prossimo Samsung Galaxy S24 hanno scatenato un'ondata di discussioni tra gli appassionati di tecnologia. L'argomento del giorno? La configurazione da 8GB di RAM, piuttosto modesta, che sembra essere ancora una volta la base per i flagship di Samsung.

Il noto leaker Ice Universe ha recentemente vuotato il sacco, suggerendo che sia il Galaxy S24 standard che il Galaxy S24+ partiranno da 8GB di RAM. La variante Plus dovrebbe offrire una variante con 12GB come l'Ultra. Non sembra esserci una versione da 16GB di RAM.

La mossa sembra curiosa, soprattutto se si considera che concorrenti come OnePlus stanno spingendo al massimo con il OnePlus 12, che ha confermato di poter vantare ben 24GB di RAM nella sua configurazione di punta. La decisione di Samsung di limitare le opzioni di RAM a 12GB, senza menzionare una variante da 16GB, la pone in una posizione unica sul mercato dei top di gamma.

Tuttavia, mentre gli appassionati di tecnologia discutono le implicazioni di questa rivelazione sulla RAM, è fondamentale ricordare che le prestazioni nel mondo reale non sono determinate esclusivamente dalle dimensioni della RAM. I produttori continuano a migliorare le prestazioni dei dispositivi attraverso l'ottimizzazione del software e tecnologie innovative come la memoria virtuale condivisa, in particolare sui dispositivi di fascia media ed economica con una RAM più modesta.

Circolano anche voci secondo cui Samsung potrebbe introdurre un nuovo tipo di RAM, Low Latency Wide IO o LLW DRAM, per compensare gli apparentemente conservativi 8GB di RAM. Questa mossa potrebbe potenzialmente ridefinire gli standard di prestazioni del Galaxy S24.

Mentre cresce l'attesa per la presentazione del Galaxy S24, la quale dovrebbe avvenire il 17 gennaio 2024 a San Jose in California, la comunità tecnologica rimane divisa. Alcuni considerano la decisione di Samsung come una misura di riduzione dei costi, mentre altri ritengono che si tratti di una mossa strategica per ottimizzare le prestazioni attraverso mezzi alternativi.

Cosa ne pensate della scelta di Samsung di mantenere 8GB di RAM sul Galaxy S24? Si tratta di una misura prudente di riduzione dei costi o prevedete miglioramenti delle prestazioni grazie a tecnologie alternative?