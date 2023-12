Samsung Galaxy S24: traduzione delle chiamate con l'IA fra smartphone diversi

Samsung sta progettando di introdurre una nuova funzionalità, basata sull'Intelligenza Artificiale (IA), nella prossima serie di smartphone Galaxy S24. Questa novità riguarda la capacità di tradurre chiamate telefoniche in tempo reale utilizzando l'IA, un'opzione che potrebbe avere un impatto significativo per moltissimi utenti.

L'azienda, difatti, ha dimostrato il suo costante impegno nell'IA presentando il Galaxy AI insieme al modello di intelligenza artificiale, Gauss AI.

Secondo un rapporto recente, questa funzione, denominata AI Live Translate Call, supporterà inizialmente l'Inglese e lo Spagnolo e, solo successivamente, includerà lingue quali il Coreano e il Giapponese.

La novità più interessante, però, è che questa caratteristica non sarà esclusiva solo per i telefoni Samsung: funzionerà anche su dispositivi non prodotti dall'azienda.

Quindi, se si utilizza un Galaxy S24 per una chiamata con un interlocutore che possiede un telefono di un'altra marca, questa funzione sarà comunque attiva. Resta ancora da capire se funzionerà anche con sistemi operativi diversi da Android.

La traduzione delle chiamate tramite IA non sarà l'unica aggiunta nell'ambito delle funzionalità legate all'IA per il Galaxy S24. Samsung sta sviluppando una serie di altre funzionalità volte a migliorare l'esperienza complessiva degli utenti con il dispositivo.

Tuttavia, non sono ancora state rivelate tutti i dettagli di queste nuove caratteristiche. Si sa che l'azienda prevede di rilasciare un pacchetto di funzioni come parte dell'esperienza One UI 6.1, ma la loro efficacia, e utilità, potranno essere comprese, e valutate, solo una volta che saranno disponibili per gli utenti finali.

Ovviamente resta da vedere se tutte queste indiscrezioni si riveleranno veritiere e, soprattutto, quanto reattivamente funzionerà AI Live Translate Call. Sarà anche interessante comprendere i differenti utilizzi pensati per l'IA all'interno dei telefoni della serie Galaxy S24, sperando di non ritrovarci di fronte a un plateau di funzioni poco utili e pensate più per sorprendere che per, molto banalmente, supportare gli utenti nella vita di tutti i giorni.

Per chi fosse interessato, ricordiamo che la serie Galaxy S24 sarà presentata, e lanciata, il prossimo 17 gennaio 2024.