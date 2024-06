Samsung Galaxy S24 Ultra: potente come un PC, si può giocare a Fallout 4 e BioShock

Il progresso tecnologico non si ferma mai, soprattutto nel campo dei dispositivi mobili. Il Samsung Galaxy S24 Ultra è al centro dell'attenzione grazie al suo potente chipset Snapdragon 8 Gen 3, che promette un aumento del 25% nelle prestazioni e un'efficienza energetica migliorata dello stesso margine rispetto alla generazione precedente. Inoltre, la sua GPU più recente supporta il ray-tracing accelerato via hardware e il supporto mobile per Unreal Engine 5.2.

Un approfondimento interessante arriva dal creatore di contenuti su YouTube, ETA PRIME, il quale ha esplorato le capacità di gaming PC del Galaxy S24 Ultra. Utilizzando l'emulatore Winlator, adattato per il chipset Snapdragon 8 Gen 3, ETA PRIME ha testato giochi originalmente pensati per PC su questo dispositivo Android. Tra i giochi figurano Undertale, Far Cry, Bioshock e Fallout 4.

Nonostante Fallout 4 non sia celebre per la sua ottimizzazione, il gioco gira a un'impressionante media di 50-60 FPS a 720p, dimostrando così il duplice incremento di velocità rispetto al chip della generazione precedente, Snapdragon 8 Gen 2. Anche il primo Far Cry, nonostante la sua età, offre un simile frame rate di 50-60 FPS; un valore tutto sommato misurato, ma ugualmente apprezzabile per del gaming "mobile".

Al contrario, BioShock Remastered, la versione rimasterizzata del 2016, pur girando bene a tratti, soffre di freeze intermittenti che lo rendono poco fluido nei movimenti. Undertale, dall'altra parte, funziona senza intoppi, offrendo un'esperienza fluida e piacevole.

Questa analisi del gaming su PC effettuata dal Galaxy S24 Ultra apre interessanti riflessioni sulla possibilità che porte come quelle native di titoli PC possano rappresentare un campo ancora inesplorato per il gaming mobile. Questa piattaforma dimostra che c'è ancora molto margine di crescita e innovazione nel settore dei giochi su dispositivi portatili.