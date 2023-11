Prime foto dal vivo di Galaxy S24 Ultra, display piatto e nuova colorazione

Il tanto atteso Samsung Galaxy S24 Ultra è stato protagonista di diversi render realizzati dai fan ma, come si suol dire, nulla batte la realtà. Pare che qualcuno su X (precedentemente noto come Twitter) abbia messo le mani sul vero top di gamma e abbia condiviso alcune foto esclusive apparse sul portale SamMobile.

Le immagini pubblicate da @DavidMa05368498 mostrano quello che si suppone essere il vero Galaxy S24 Ultra e, a quanto pare, non si tratta di un cosiddetto "dummy". È il vero flagship che Samsung intende svelare a gennaio.

Le foto rivelano un dispositivo con un pannello posteriore e uno schermo completamente piatti, una piacevole sorpresa per i fan della S Pen. Sembrerebbe che Samsung abbia finalmente abbinato la S Pen a uno schermo che non si curva ai lati, potenzialmente migliorando così l'esperienza utente.

In linea con il Galaxy S23 Ultra, il modello in arrivo presenta ritagli individuali per le fotocamere sul pannello posteriore e una forma squadrata. Il telaio metallico del Galaxy S24 Ultra ha bordi leggermente arrotondati, ma i bordi superiore e inferiore sono ancora una volta piatti. Il lato destro ospita il pulsante di accensione e il bilanciere del volume, insieme a all'antenna per le reti 5G mmWave.

Secondo le ultime notizie, Samsung prevede di svelare la serie Galaxy S24 il 17 gennaio in un evento Unpacked a San Jose, California. Questo evento sarà il palcoscenico per mostrare al mondo il prossimo passo evolutivo nella linea Galaxy.

Sebbene lato design le novità siano poche, si prevede che la gamma Galaxy S24 venga proposta al pubblico come la prima famiglia di AI Phone di Samsung. L'intelligenza artificiale è già stata in parte annunciata con il nome di Samsung Gauss durante la conferenza per gli sviluppatori tenutasi una manciata di giorni fa.

Cosa ne pensate? Se questo fosse il Galaxy S24 Ultra, attirerebbe la vostra attenzione?