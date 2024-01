Samsung Galaxy S25 Ultra sarà più veloce di un MacBook

Qualcomm si prepara a ridefinire il panorama dell'elaborazione su dispositivi mobile con il suo prossimo processore applicativo (AP) chiamato probabilmente Snapdragon 8 Gen 4. Il chipset, il cui debutto ufficiale è previsto per ottobre, vanta dei core Oryon personalizzati che ne elevano le prestazioni a livelli mai visti prima.

Il fermento intorno a questo chip è cresciuto quando un campione ingegneristico dello Snapdragon 8 Gen 4 è stato messo alla prova dall'appassionato di tecnologia @faridofanani96, con risultati condivisi sulla piattaforma "X". Il prototipo ha dimostrato di poter sopportare per 45 minuti il gioco Genshin Impact alla risoluzione di 1080p, mantenendo una prestazione costante che si ritiene possa raggiungere l'ambito limite massimo di 60 fps del titolo.

Wccftech ha approfondito i dettagli, sottolineando che le prestazioni del campione ingegneristico indicano il potenziale per ulteriori ottimizzazioni. C'è ottimismo sul fatto che la versione finale potrebbe far girare Genshin Impact a 60fps con una risoluzione ancora più elevata. In particolare, la GPU Adreno 830 dello Snapdragon 8 Gen 4 ha mostrato i suoi muscoli nello stress test 3DMark Wild Life Extreme, superando del 10% il formidabile chip M2 di Apple. Questo risultato è particolarmente degno di nota, considerando che il chip M2 è stato progettato principalmente per dispositivi diversi dai telefoni, come i Mac.

Recenti indiscrezioni suggerivano una strategia di produzione divisa per il SoC Snapdragon 8 Gen 4 a 3 nm di Qualcomm tra TSMC e Samsung Foundry. Tuttavia, nuove notizie provenienti da Taiwan indicano un cambiamento, con TSMC che prenderà interamente le redini. Il piano di dual-sourcing dovrebbe essere attuato per la produzione dello Snapdragon 8 Gen 5 del prossimo anno.

Lo Snapdragon 8 Gen 4, con la sua tecnologia all'avanguardia, dovrà affrontare una forte concorrenza sul mercato. Il SoC Dimensity 9400 di MediaTek, privo di core CPU a bassa efficienza come il suo predecessore Dimensity 9300, si pone come un temibile rivale. Il Dimensity 9400 dovrebbe essere dotato di tre core Prime Cortex-X5 e cinque core Cortex Performance, che promettono solide capacità di elaborazione.

Mentre l'attesa cresce, vale la pena notare che lo Snapdragon 8 Gen 4 probabilmente sarà alla base del Samsung Galaxy S25 Ultra a livello globale, mentre gli Stati Uniti e la Cina possono aspettarsi di vederlo anche nel Galaxy S25 e nel Galaxy S25+. L'ultima creazione di Qualcomm è destinata a cambiare le carte in tavola, stabilendo un nuovo standard per la potenza di elaborazione mobile nel mondo in continua evoluzione degli smartphone.