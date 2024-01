Ecco la locomotiva elettrica più potente d'Europa, 9000 kW per 120 tonnellate

Il trasporto merci su rotaia si presenta come un pilastro fondamentale nella rivoluzione verso la decarbonizzazione del settore dei trasporti. Tra le iniziative più significative spicca la nuova locomotiva EURO9000 di Stadler, un vero e proprio concentrato di potenza e tecnologia al servizio della logistica europea.

La locomotiva EURO9000 si distingue per la sua versatilità nel trainare carichi di varie tipologie, anche quelli fuori dagli standard in termini di dimensioni e peso. Con una massa di 120 tonnellate e una lunghezza massima di 23,02 metri, la locomotiva è equipaggiata con due carrelli a sei ruote ciascuno, dotati di un sistema di trazione anti slittamento integrato per massimizzare l'efficienza del trasferimento di potenza al suolo.

Un dettaglio cruciale è la capacità di generare uno sforzo all'avviamento fino a 500 kN, con una potenza massima di 9000 kW sotto tensione alternata, 6000 kW sotto tensione continua e 1900 kW in modalità diesel. La EURO9000 raggiunge una velocità massima di 120 km/h, una prestazione notevole nel contesto del trasporto merci su rotaia.

L'ampia copertura geografica è un punto di forza, poiché la locomotiva è già predisposta per operare in Italia, Germania, Austria, Svizzera, Paesi Bassi e Belgio. Il primato nell'acquisto della nuova locomotiva spetta alla società di leasing European Loc Pool (ELP), che ha ordinato 30 esemplari, di cui 7 già consegnati e operativi. Anche Alpha Trains ha mostrato interesse, con un ordine di 12 unità previste per la consegna nel 2025.