Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020): le specifiche sono state pubblicate su Google Play Console

Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020) è recentemente apparso su Google Play Console e Android Headlines, accompagnato dalle specifiche tecniche. Il brand coreano continua a puntare sul mercato dei tablet, proponendo un prodotto di fascia media.

Dentro al device troviamo il processore Octa-core Exynos 7904, la GPU Mali G71, 3 GB di RAM e 64 GB di storage interno. Non è escluso che possano essere proposte anche altre varianti con più memoria interna. Galaxy Tab A 8.4 (2020) ha un display con una diagonale da 8,4 pollici e definizione Full HD+ (1.920 x 1.200 pixel).

Per quanto riguarda il design non troviamo nessuna particolare sorpresa: un corpo in alluminio e delle cornici le cui dimensioni continuano a restare abbastanza importanti. Nei lati sono presenti due tasti: il primo è utile per l’accensione e per attivare Bixby; il secondo consente di regolare il volume. Nel retro è presente una singola fotocamera che farà leggermente aumentare lo spessore del tablet in corrispondenza dell’area in cui il sensore è collocato.

Pur non avendo delle specifiche tecniche all’avanguardia, Galaxy Tab A 8.4 (2020) potrebbe essere un buono prodotto, anche se bisogna prima scoprire il prezzo di lancio. Non ci resta che attendere l’annuncio ufficiale da parte del brand coreano, che ha recentemente svelato la serie Galaxy S20.