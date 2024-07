Samsung Galaxy Tab S10 Ultra intravisto con chip MediaTek, costerà meno?

Samsung potrebbe introdurre importanti novità per la sua prossima generazione di tablet di fascia alta. Secondo recenti indiscrezioni, il Galaxy Tab S10 Ultra potrebbe essere equipaggiato con un processore MediaTek, segnando un cambio significativo rispetto ai chip Qualcomm utilizzati nei modelli precedenti.

Nonostante le aspettative, Samsung non ha presentato nuovi tablet durante il recente evento Unpacked, concentrandosi invece su smartphone pieghevoli, smartwatch e altri accessori. Il lancio della serie Galaxy Tab S10 è ora previsto per l'inizio del 2025, probabilmente in concomitanza con i Galaxy S25.

Sebbene non ci si aspettino grandi cambiamenti nel design, il Tab S10 Ultra potrebbe vedere un importante aggiornamento nelle prestazioni. Il dispositivo è recentemente apparso su Geekbench, rivelando l'utilizzo di un SoC MediaTek a 4nm.

Il passaggio a MediaTek potrebbe portare vantaggi in termini di costi.

La piattaforma Geekbench mostra che il tablet monterà 12GB di RAM e disporrà del sistema operativo Android 14 rivestito con la skin personalizzata OneUI.

Il tablet avrà un processore octa-core: quattro core con clock a 2,0GHz, tre core con clock a 2,85GHz e un single-core con clock a 3,40GHz. Il codice sorgente dell'elenco di Geekbench mostra che il dispositivo avrà una GPU Mali-G720-Immortalis MC12, il che potrebbe significare che il chipset sarà il SoC Dimensity 9300+.

Nei test preliminari, il presunto processore MediaTek Dimensity 9300+ del Galaxy Tab S10 Ultra ha ottenuto 2.141 punti in single-core e 5.533 in multi-core, superando leggermente le prestazioni dell'attuale Tab S9 Ultra equipaggiato con il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

È importante considerare che questi dati potrebbero provenire da un prototipo ingegneristico della nuova versione del tablet da 14,6 pollici, dotato di un display OLED veloce e ad alta risoluzione. Pertanto, i risultati potrebbero migliorare ulteriormente una volta che il dispositivo sarà effettivamente disponibile sul mercato.

Un altro vantaggio potrebbe essere rappresentato dal prezzo, dato che i chipset MediaTek sono generalmente più economici rispetto a quelli Snapdragon di Qualcomm. Tutto ciò potrebbe rendere il Samsung Galaxy Tab S10 Ultra un'opzione più accessibile per i consumatori, senza sacrificare le prestazioni.

L'altra strada sarebbe la rincorsa di una migliore marginalità per l'azienda sudcoreana, la quale potrebbe decidere di mantenere invariati i prezzi nonostante un costo di produzione inferiore.