Samsung Galaxy Tab S6: Snapdragon 855 e display da 10,5 pollici?

Il successore di Galaxy Tab S4 potrebbe essere Galaxy Tab S6 equipaggiato con Snapdragon 855, dotato di S Pen con supporto magnetico sulla back cover e di due fotocamere posteriori.

Nelle ultime ore, i colleghi di Sammobile hanno pubblicato un rapporto completo e corredato di immagini di quello che dovrebbe essere il prossimo tablet di fascia alta di casa Samsung. A quanto pare il successore del Galaxy Tab S4 non arriverà con il nome che tutti ci aspettavamo ma salterà direttamente a Galaxy Tab S6. Oltre al nome, la fonte conferma altre importanti caratteristiche tecniche.

Secondo quanto riportato, il futuro tablet sarà basato sullo Snapdragon 855 di Qualcomm che – sulla base delle informazioni emerse su Geekbench – dovrebbe essere accoppiato a 6 Gigabyte di RAM. Il modello base dovrebbe avere a disposizione 128 Gigabyte di storage che diventano 256 Gigabyte per la variante top. La piattaforma software dovrebbe essere affidata ad Android 9 Pie personalizzato con la nuova interfaccia grafica Samsung One UI.

Credit - Sammobile

Galaxy Tab S6 potrebbe integrare un display da 10.5 pollici e non dovrebbe mancare la S Pen con tanto di supporto Bluetooth, come visto con Galaxy Note 9. A tal proposito, pare che ci sia la possibilità di poter attaccare magneticamente il pennino sulla back cover dove potrà anche essere ricaricata. Il retro dovrebbe, inoltre, ospitare una doppia fotocamera posteriore i cui dettagli non sono stati menzionati. Se così fosse, sarebbe il primo tablet del produttore sudcoreano ad avere una tale caratteristica.

Dovrebbe essere disponibile sia la variante solo Wi-Fi che quella LTE. Le varianti cromatiche dovrebbero essere tre: Grey, Blue e Brown. Il rapporto non fa alcun riferimento a ipotetici prezzi o alla probabile data di presentazione. Tuttavia, Samsung potrebbe decidere di annunciarlo poco prima dell’evento ufficiale dedicato alla nuova generazione di Galaxy Note 10 fissato per il 7 agosto.