Samsung Galaxy Tab S5 su Geekbench: Snapdragon 855 e Android 9 Pie

Samsung è al lavoro sul prossimo tablet di fascia alta. Galaxy Tab S5 è apparso su Geekbench con Snapdragon 855, 6 GB di RAM e Android 9 Pie.

Samsung è al lavoro sul suo prossimo tablet di fascia alta. Stiamo parlando di Galaxy Tab S5 che nelle scorse ora ha fatto il suo passaggio sulla piattaforma di benchmark, Geekbench, totalizzando un punteggio di 3506 in single-core e 9788 in multi-core. Come sempre, il database del portale ci fornisce una serie di informazioni tecniche sui dispositivi testati.

In questo caso, il tablet con nome in codice SM-T865 – che dovrebbe far riferimento alla variante con connettività 4G LTE – è basato sul processore top di gamma Snapdragon 855 di Qualcomm. Non è la prima volta che si parla della presenza di questa piattaforma hardware a bordo del futuro tablet della casa sudcoreana. Inoltre, Samsung potrebbe decidere di puntare sul chip Qualcomm a livello globale invece di utilizzare un processore Exynos per il mercato europeo.

Credit – Geekbench

Nel tablet testato, il chip è abbinato a 6 GB di RAM e la piattaforma software è affidata ad Android 9 Pie. Sulla base di indiscrezioni precedenti, Samsung potrebbe dire addio alle memorie di archiviazione da 64 GB per i tablet di fascia alta e presentare Galaxy Tab S5 con 128 GB o 256 GB di memoria interna. Purtroppo, però, non vengono fornite ulteriori informazioni. Il produttore di Seul sta riuscendo a mantenere il riserbo.

Samsung non ha ancora comunicato la data di presentazione ufficiale che dovrebbe essere fissata entro la prima metà dell’anno. Per il momento dunque non ci resta che attendere e cercare di capire se – con Galaxy Tab S5 – Samsung riuscirà a compiere un salto generazionale in grado di renderla più competitiva sul mercato.