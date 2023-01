Samsung è pronta a rilasciare un nuovo aggiornamento per i suoi Galaxy Watch 5 da poco immessi sul mercato: l’update offre il supporto per la “Diagnostica dispositivo” e fornisce una patch di sicurezza aggiornata.

Il nuovo aggiornamento, che esce con la sigla AWA3, andrà a riguardare sia Galaxy Watch 5 che Galaxy Watch 5 Pro (potete trovare entrambi a questo link) e introduce alcune nuove funzionalità ai device. La prima cosa che vale la pensa di prendere in considerazione è la presenza della funzione pinch-to-zoom di Samsung per l’app “Camera Controller”. Tuttavia questa non sarà immediatamente presente sui device: come la stessa Samsung ha comunicato, questa funzione richiede la presenza di One UI 5.1 sul dispositivo. Ne consegue che gli utenti avranno accesso al pinch-to-zoom solo dopo aver installato il suddetto aggiornamento.

L’altra interessante feature che farà la sua comparsa è invece il nuovo tool “Diagnostica del dispositivo” che potrà essere utilizzata tramite smartphone. L’app consente di conoscere lo stato di “salute” della batteria e anche di eseguire test sullo stato di funzionalità del touch screen e di altri elementi del proprio Galaxy Watch 5. Purtroppo, al momento in cui scriviamo, le due nuove funzioni non sono ancora attive: è quindi impossibile andare a definire con precisione quali siano le “componenti” effettivamente coperte. tuttavia è possibile farsi un’idea un po’ più completa andando a leggere il changelog (traduzione nostra):

Aggiunta lanuova funzione Controller videocamera : permette di modificare lo zoom della fotocamera del telefono da remoto avvicinando o allontanando le dita sullo schermo o ruotando la ghiera. Questa funzione è supportata solo sui modelli flagship rilasciati dopo Samsung Galaxy S20 o Z Flip e che abbiano almeno One UI 5.1.

Samsung Members È stata aggiunta una nuova opzione "Diagnostica del dispositivo connesso" per verificare il corretto funzionamento dello stato della batteria del Galaxy Watch, della funzione touch screen, ecc. sul telefono connesso. Per essere usata correttamente richiede di aggiornare l'app Samsung Members e Galaxy Wearable alle versioni più recenti.

Stabilità e affidabilità: La stabilità è stata migliorata.

Oltre ad introdurre queste nuove caratteristiche, l’aggiornamento AWA3 per Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 5 Pro porta con sé anche la nuova patch di sicurezza gennaio 2023. A questo proposito è plausibile aspettarsi che, almeno per quanto riguarda la sicurezza, anche la precedente generazione Galaxy Watch possa presto ricevere lo stesso trattamento.