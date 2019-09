Samsung Galaxy Watch Active in regalo se si acquista un Galaxy S10

Con l'acquisto o il noleggio di un Galaxy S10, Galaxy S10+ o Galaxy S10 5G effettuato entro il 6 ottobre, si riceverà in omaggio un Galaxy Watch Active del valore di 229 euro.

La nuova iniziativa promossa da Samsung permette a chiunque acquisti o noleggi uno smartphone della gamma Galaxy S10 di ricevere in omaggio lo smartwatch Galaxy Watch Active del valore di 229 euro. La promozione è rivolta a tutti i residenti sul territorio dell’Unione Europea ed è valida per gli acquisti effettuati tra il 16 settembre e il 6 ottobre 2019. Gli smartphone che permettono di partecipare all’iniziativa sono: Galaxy S10, Galaxy S10 Plus e Galaxy S10 5G.

Sono validi i noleggi tramite Samsung Smart Rent e gli acquisti presso i punti vendita o gli store online aderenti all’iniziativa. L’elenco degli aderenti è il seguente:

Samsung Italia on-line shop – inclusi i programmi “Samsung Partners Reward”, “Samsung Student” e “Samsung 4 Network”

Mediaworld online

Unieuro online

Euronics online

Trony online

Expert online

Comet

bytecno.it

Monclick.it

Tim online

Vodafone online

Wind online

3 online

App Mediolanum (sezione “Samsung ForYou”)

Home banking Intesa Sanpaolo (sezione “Prodotti a tasso zero”)

Amazon (escluso marketplace)

Eprice (escluso marketplace)

Una volta finalizzato l’acquisto o il noleggio non oltre il periodo indicato, sarà necessario registrarlo entro il 20 ottobre sul sito Samsung Members compilando l’apposito modulo e fornendo le dovute prove d’acquisto. Ogni utente può partecipare per un massimo di due volte. Soddisfatti i requisiti, l’utente riceverà un’e-mail di validazione e lo smartwatch Galaxy Watch Active verrà recapitato entro 180 giorni. È possibile consultare il regolamento completo tramite questo link.