Samsung Galaxy XCover 4s: lo smartphone rugged in arrivo a 250 euro?

Samsung dovrebbe presentare presto il suo nuovo smartphone rugged, Galaxy XCover 4s. Il dispositivo sembra essere solo una versione aggiornata del predecessore e dovrebbe arrivare in Europa il 12 giugno a un prezzo che si aggira intorno a 250 euro. L’indiscrezione arriva dal sito tedesco Winfuture che menziona alcuni rivenditori europei.

Galaxy XCover 4s era già stato scovato grazie ai vari enti di certificazione e al suo passaggio sulla piattaforma di benchmark Geekbench. Lo smartphone dovrebbe avere un rivestimento in gomma per assicurare una buona presa e allo stesso resistenza agli urti rispettando lo standard militare MIL-STD 810G. Non mancherebbe la certificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere.

Credit – WinFuture

Il cuore pulsante dovrebbe essere il processore Exynos 7885 con 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna espandibile tramite micro-SD. Il display da 5 pollici è realizzato con tecnologia IPS LCD con risoluzione 1280 x 720 pixel. Ci sarebbe anche il supporto NFC e il jack audio da 3,5 mm. Il comparto fotografico integrerebbe una fotocamera posteriore da 16 MP (f/1.7) e una frontale da 5 MP (f/2.2).

Sotto la scocca, è prevista una batteria da 2.800 mAh che può essere rimossa dall’utente a differenza degli smartphone attuali dove le batterie non sono removibili. Come già detto, l’arrivo dovrebbe essere imminente ma è bene prendere tutto con le pinze non essendo informazioni ufficiali. A quanto pare, però, Galaxy XCover 4s non è l’unico smartphone rugged su cui sta lavorando Samsung.

Ancora una volta, gli indizi arrivano da Geekbench che ha mostrato i risultati di un misterioso smartphone con nome in codice SM-G889F. In questo caso, il processore a bordo è Exynos 9810 – lo stesso della famiglia Galaxy S9 – con 4 GB di RAM. Potrebbe essere la versione mostrata da Roland Quadt durante il Mobile World Congress 2019. Insomma, dopo avere presentato l’ultimo smartphone rugged nel 2017, Samsung sembra intenzionata a ritornare su questo particolare mercato.