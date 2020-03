Samsung Galaxy Z Flip Thom Browne Edition è disponibile all’acquisto anche in Italia, come confermato dalla stessa società. Questa è un’edizione speciale e molto costosa del celebre top di gamma flessibile. Il prodotto, durante lo scorso Samsung Unpacked, era stato presentato e aveva già colpito gli amanti della moda.

Lo smartphone sarà disponibile solo in alcuni paesi selezionati. L’Italia, da sempre uno tra gli stati europei più vicini alla moda, non poteva di certo mancare all’appello. Samsung Galaxy Z Flip Thom Browne Edition è attualmente disponibile all’acquisto presso il negozio pop-up di 10 Corso Como a Milano. Gli interessati non potranno però perdere tempo: il device sarà disponibile fino a domenica 8 marzo e le scorte sono limitate.

Per portarsi a casa questo modello sarà necessario investire ben 2.580 euro. Il prodotto consiste nel celebre Galaxy Z Flip (disponibile all’acquisto su Amazon a un costo senz’altro più basso) con alcune decorazioni ispirate ai celebri completi disegnati dallo stilista Thom Browne: sfondo grigio e fasce che replicano i colori tipici del brand statunitense.

Nella confezione, oltre allo smartphone a conchiglia, sarà presente lo smartwatch Galaxy Watch Active 2, anch’esso personalizzato secondo lo stile di Thom Browne, gli auricolari true wireless Galaxy Buds+ e delle custodie appositamente disegnate.