Samsung Galaxy S11 5G avrà 12 GB di RAM, Exynos 9830 e Android 10

Samsung Galaxy S11 è recentemente apparso su Geekbench. Il prossimo top di gamma dell’azienda coreana è nuovamente al centro dei riflettori: sono state confermate alcune delle specifiche di quello che potrebbe certamente essere uno dei device più interessanti del 2020.

Prima di tutto, la pagina dedicata conferma quelle che fino a poche ore fa erano solo delle ipotesi: il dispositivo offrirà il processore Samsung Exynos 990, 12 GB di RAM, connettività 5G e Android 10. Per quanto riguarda la versione del sistema operativo, era prevedibile che Samsung decidesse di scegliere l’ultima release disponibile per quello che sarà uno dei prodotti di punta.

Non sappiamo quali saranno i modelli in cui troveremo effettivamente 12 GB di RAM. Il portale cita esclusivamente quello riconosciuto con SM-G986B, ma, come sappiamo, potrebbero essere cinque le varianti disponibili. Considerando che la versione con 5G dovrebbe essere commercializzato con 128 GB, 256 GB e 512 GB; mentre quella LTE potrebbe invece offrire solo 128 GB e 512 GB, è facile pensare che anche la RAM possa effettivamente variare.

Ancora è comunque presto per offrire delle ipotesi concrete che potrebbero rivelare quali saranno gli esemplari dotati di 12 GB di RAM.