Galaxy S11 o Galaxy S20: il prossimo smartphone Samsung potrebbe cambiare nome

La prossimi serie di punta di Samsung potrebbe non chiamarsi Galaxy S11, bensì Galaxy S20. Ice Universe, utente sempre molto informato e che ha più volte anticipato alcune caratteristiche degli smartphone, avrebbe fatto intuire che la società coreana potrebbe decidere di prendere una nuova strada, saltando il numero 11.

Questo non sarebbe comunque un fatto isolato: Huawei, con le serie P e Mate, ha infatti deciso di passare dal numero 10 al numero 20; la stessa Samsung ha deciso, in passato, di ignorare Note 6, così da allineare le sue principali serie.

Next year is 2020, and 20 is a new beginning.

— Ice universe (@UniverseIce) December 24, 2019