Samsung lancia un nuovo concorso: in palio un viaggio a San Francisco e il nuovo Galaxy S20!

Samsung ha dato il via ad un particolare ed inedito concorso : “CON SAMSUNG PUOI VOLARE A SAN FRANCISCO 2020”. L’opportunità offerta dall’azienda permetterà ad alcuni fortunati utenti di poter volare gratis a San Francisco e di poter partecipare all’evento Galaxy Unpacked in cui verranno presentati i nuovi dispositivi top di gamma .

Attento a tutte le esigenze degli utenti, Samsung non è da meno in ambito di promozioni e concorsi dedicati agli amanti dei suoi smartphone. La parola d’ordine per partecipare sarà “Creatività”: l’azienda infatti chiede ai suoi utenti di creare uno speciale contenuto multimediale, a scelta tra un’immagine o un breve video che dimostri la passione per i Galaxy.

“Se ami davvero Galaxy, dimostralo: partecipa al concorso dal 17 al 23 gennaio 2020 e potresti volare a San Francisco dal 10 al 13 febbraio 2020 per assistere all’evento Unpacked”.

Per partecipare sarà inoltre fondamentale, oltre ad avere uno smartphone Galaxy, essere nati tra il 1970 e il 2000. Considerando ciò, i partecipanti potrebbero essere davvero tanti e, inevitabilmente, Samsung regalerà il pacchetto solamente a tre fortunati vincitori. I tre prescelti, che saranno designati entro il 24 gennaio, si aggiudicheranno il viaggio per San Francisco ( con partenza da Milano) il 10 febbraio, ed un soggiorno presso un hotel a 4 stelle. Naturalmente non è finita qui: oltre alla partecipazione all’evento Galaxy Unpacked 2020 , i tre vincitori riceveranno in regalo uno degli smartphone presentati.

Per tutti i possessori di un Galaxy, non resta che partecipare al concorso semplicemente compilando il modulo di iscrizione disponibile tramite app.