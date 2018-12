Samsung: l’assistente vocale Bixby presto disponibile in italiano

Bixby, l’assistente vocale di Samsung, ha imparato l’italiano. Nelle ultime ore, la nostra lingua appare finalmente tra quelle supportate, ma per il momento è disponibile in versione beta per i dispositivi Galaxy Note 9.

Dopo essere stato annunciato in concomitanza con l’arrivo sul mercato del Samsung Galaxy S8, abbiamo dovuto attendere ben due anni prima di sentir Bixby parlare la nostra lingua. Fino a questo momento le uniche lingue supportate erano inglese, cinese e coreano. Tuttavia, per ora il supporto è previsto solo per Bixby 2.0 che è compatibile con Android 9.0 Pie. Il che vuol dire che – oltre al già citato Galaxy Note 9 – dovremo aspettare l’update all’ultima versione del robottino verde prima di poter sfruttare l’assistente vocale.

Insomma, si tratta di una svolta davvero importante anche se probabilmente bisognerà attendere ancora un altro po’. Ricordiamo, infatti, che come detto in apertura si parla di una versione beta e non di una definitiva. Samsung, però, ci rassicura comunicando che la versione stabile sarà rilasciata a breve.

Le altre a lingue appena introdotte ci sono anche il tedesco, il francese e lo spagnolo. Per attivare l’assistente, è sufficiente premere il pulsante laterale dedicato o lanciarlo pronunciando semplicemente “Hi Bixby”. In pratica, nello stesso modo in cui utilizziamo Google Assistant.