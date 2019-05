Samsung: l’interfaccia One UI anche su Galaxy Watch, Gear Sport e Gear S3

Samsung sta rilasciando un aggiornamento che porta la nuova interfaccia grafica One UI anche sui modelli Galaxy Watch, Gear Sport e Gear S3. Finora, era esclusiva di Galaxy Watch Active.

Nell’ultimo anno, Samsung ha modernizzato la sua interfaccia grafica presentando One UI. Finora, la nuova interfaccia è stata esclusiva degli smartphone e dello smartwatch Galaxy Watch Active. L’azienda sudcoreana, però, ha fatto sapere di aver rilasciato un aggiornamento anche per i modelli Galaxy Watch, Gear Sport e Gear S3.

La Samsung One UI si presenta con uno stile semplificato e più vivace ed è progettata per rendere più facile e intuitiva la navigazione. Tutto ciò in favore di una maggiore facilità di personalizzazione e controllo dell’orologio attraverso delle impostazioni visive semplificate. La nuova interfaccia include anche funzionalità avanzate, come il risveglio del quadrante con un tocco, nuovi quadranti e molto altro. Elementi che fino a questo momento erano disponibili solo per Galaxy Watch Active.

Inoltre, l’aggiornamento promette anche una maggiore ottimizzazione della batteria. Gli smartwatch potranno chiudere automaticamente le app in background per migliorare l’efficienza energetica e aumentare i tempi di autonomia. Sarà possibile personalizzare le impostazioni di risparmio energetico regolando – per esempio – la luminosità o il tempo di accensione dello schermo.

Oltre agli aggiornamenti relativi all’interfaccia, Samsung ha migliorato alcune funzioni di salute e fitness. Ora, è disponibile una nuova schermata per le attività giornaliere che mostra un riepilogo delle calorie e dell’attività fisica svolta. I dati vengono sincronizzati continuamente anche con lo smartphone per avere un monitoraggio più preciso. Potenziate anche le funzioni di monitoraggio del battito cardiaco – con possibilità di impostare un allarme qualora si superi la frequenza cardiaca impostata – e di rilevamento del sonno.

Il roll-out è già iniziato, ma come sempre avverrà in maniera graduale. Per questo, l’aggiornamento non sarà disponibile per tutti nello stesso momento.