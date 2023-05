Samsung ha annunciato il rilascio dell’aggiornamento One UI 5 Watch per i suoi smartwatch Galaxy Watch4 e Galaxy Watch5, sempre basato su Wear OS 3.

L’aggiornamento, che sarà disponibile entro la fine dell’anno, si concentrerà sul miglioramento di tre aspetti principali dell’esperienza utente: il sonno, le funzioni di fitness e la sicurezza.

Quali sono le novità di One UI 5.0 Watch?

Un ulteriore aiuto a dormire meglio

Per quanto riguarda il sonno, Samsung ha sviluppato una nuova interfaccia utente chiamata Sleep Insights che permetterà agli utenti di monitorare il punteggio dell’utente e un’istantanea più chiara del riposo notturno precedente, completa di metriche sulle ore di russamento, sui livelli di ossigeno nel sangue e sulle fasi del sonno.

Fonte: SamMobile

L’aggiornamento includerà anche una nuova funzione di Sleep Coaching che gli utenti potranno utilizzare direttamente dallo smartwatch, senza doversi rivolgere al telefono. Infine sarà possibile stabilire un ambiente favorevole al sonno grazie a una migliore connettività tra i Galaxy Watch e i dispositivi compatibili con SmartThings. Ciò consentirà a un maggior numero di dispositivi domestici intelligenti di reagire ai parametri della modalità notte definiti dall’utente.

Migliori funzionalità di fitness e coaching

Per quanto riguarda il fitness, l’aggiornamento includerà una zona di frequenza cardiaca personalizzata, che offrirà strumenti di corsa su misura, come l’analisi della corsa in tempo reale e un programma di allenamento a intervalli personalizzato.

La Heart Rate Zone è in grado di analizzare le capacità fisiche individuali e di impostare cinque livelli di intensità di allenamento ottimali per consentire agli utenti di fissare i propri obiettivi in base alle loro capacità. I cinque livelli di intensità sono riscaldamento, brucia grassi, cardio, allenamento duro e massimo.

Fonte: SamMobile

Inoltre, One UI 5 Watch offre un allenamento su percorso ampliato con l’aggiunta di attività di corsa e camminata. Gli utenti di Watch 5 Pro potranno accedere ai file GPX attraverso l’app Samsung Health.

La sicurezza in primo piano

Infine, l’aggiornamento One UI 5 Watch mira a garantire una maggiore sicurezza degli utenti, con un sistema SOS aggiornato che consente la comunicazione diretta con un numero di emergenza e trasmette informazioni sulla posizione dell’utente e sulle informazioni mediche.

Il rilevamento delle cadute, fondamentale sistema salvavita, sarà attivato come impostazione predefinita per gli utenti di età pari o superiore a 55 anni.

Fonte: SamMobile

Quando sarà disponibile la One UI 5.0 Watch?

Per testare l’aggiornamento in anteprima, gli utenti di Galaxy Watch4 e Watch5 potranno partecipare al programma beta attraverso l’app Samsung Members. Samsung non ha ancora annunciato la disponibilità del programma beta, ma si prevede che verrà lanciato nelle prossime settimane.

In generale, l’aggiornamento One UI 5 Watch rappresenta un significativo miglioramento dell’esperienza utente per i possessori di Galaxy Watch, offrendo una serie di nuove funzionalità utili e migliorando l’usabilità generale degli smartwatch.