Samsung Galaxy Watch4, il miglior hardware di sempre per Wear OS?

L’evento di lancio Unpacked di Samsung, in cui l’azienda presenterà i suoi nuovi smartphone foldable e le nuove Galaxy Buds 2, vedrà protagonista anche l’annuncio del nuovo smartwatch Galaxy Watch4.

Il nuovo wearable sarà il primo prodotto ad arrivare in commercio con la nuova versione del sistema operativo annunciata durante il Google I/O 2021 e la nuova interfaccia Samsung One UI Watch. Le specifiche tecniche fino ad ora trapelate sembrano confermare che si tratterà del miglior smartwatch Wear OS di sempre!

Un’indiscrezione pubblicata da SamMobile ci permette di dare una prima occhiata alle presunte specifiche tecniche di Samsung Galaxy Watch 4. Secondo la testata, lo smartwatch utilizzerà un nuovo chip sotto al quadrante, l’Exynos W920.

Rispetto ai chip Exynos 9110 utilizzati sugli ultimi wearable dell’azienda coreana, il SoC Exynos W920 dovrebbe avere a disposizione 1,25x maggiori prestazioni lato processore e un incremento di prestazioni grafiche di ben 8,8x.

SamMobile ha anche confermato che ad accompagnare questo chip ci saranno 16GB di memoria interna, un bell’incremento dai classici 8GB installati nei vecchi wearable Samsung e dei 4GB solitamente disponibili per gli smartwatch WearOS. Dovrebbe trovare posto all’interno di Watch 4 anche 1,5GB di RAM, il 50% in più rispetto alla maggior parte degli orologi smart di fascia alta più recenti.

La speranza è che questo nuovo hardware sia in grado di garantire al Samsung Galaxy Watch 4 delle prestazioni di alto livello per eseguire tutte le applicazioni che saranno installabili tramite il Google Play Store oltre a gestire in modo adeguato il consumo della batteria. L’utilizzo di un nuovo chip Exynos dalla maggiore efficienza sicuramente gioverà in termini di autonomia rispetto agli ormai meno recenti chip Qualcomm Snapdragon Wear 4100 ancora realizzati con processo produttivo a 12nm.

Anche voi non vedete l’ora di scoprire più da vicino la nuova versione di Wear OS?