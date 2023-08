Dopo diversi tentativi falliti, l’azienda aveva già dato il via all’inizio del programma Beta in Germania qualche giorno fa per errore, Samsung ha annunciato ufficialmente l’arrivo della prima anteprima del suo nuovo aggiornamento per gli smartphone Galaxy.

La One UI 6.0 basata su Android 14 è finalmente disponibile, anche se solamente in versione Beta e per un ristretto numero di utenti.

Il programma Beta per la One UI 6.0 è stato ufficialmente lanciato e, al momento, possono partecipare gli utenti che possiedono uno dei tre modelli di smartphone della gamma flagship del 2023: Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra.

Purtroppo l’Italia non risulta ancora tra i Paesi in cui la Beta è disponibile, tuttavia possiamo già dare un’occhiata alle novità più importanti grazie alla possibilità di installare manualmente l’aggiornamento. Vi lasciamo qui di seguito la nostra guida su come fare:

Le novità visibili a colpo d’occhio

Un nuovo look

Il design cambia ancora leggermente in questa nuova One UI. Una delle prime novità che attira l’attenzione è il nuovo font, che conferisce un aspetto moderno e pulito a tutto il sistema. Questo nuovo font è pensato per essere facilmente leggibile su schermi di diverse dimensioni, offrendo un’esperienza visiva migliore per gli utenti.

Introdotto in nuovo tasto back predittivo di Android 14, oltre a una serie di miglioramenti alle animazioni generali mentre si naviga nel sistema.

Personalizzazione e controlli migliorati

Una delle aree in cui la One UI brilla davvero è la personalizzazione. Ora è possibile dare un tocco più personale alla schermata di blocco grazie alle nuove opzioni per il widget dell’orologio. Non solo questo, ma anche le Impostazioni rapide sono state rivisitate per essere più in linea con il moderno design Material You, offrendo un aspetto coerente e omogeneo a tutto il sistema operativo.

Miglioramenti che fanno la differenza

Ma non è solo il design a fare la differenza. Samsung ha investito anche nella funzionalità. La voce Batteria ora ha una propria sezione dedicata nelle Impostazioni, semplificando la gestione energetica del dispositivo. Inoltre, l’app Fotocamera è stata sottoposta a un completo restyling, sia a livello grafico che funzionale. Ora è più facile che mai regolare le impostazioni di immagini e video, dando agli utenti un maggiore controllo sulla loro esperienza fotografica.

Dettagli che contano

Anche i dettagli più piccoli non sono stati trascurati. Le emoji sono state ridisegnate e ottimizzate per un aspetto più pulito e piacevole. L’app Meteo è stata potenziata per offrire informazioni dettagliate, come le fasi lunari e gli orari di alba e tramonto, aiutandovi a pianificare al meglio le vostre attività giornaliere.

Esperienza di condivisione tutta nuova

Il menu di condivisione è stato rivisitato per renderlo più intuitivo e facile da utilizzare. Questo significa che potrete condividere i vostri contenuti preferiti con amici e familiari con pochi tocchi, senza dover navigare tra una serie di opzioni complesse.

Tutte le nuove funzionalità e i miglioramenti di One UI 6.0

Qui di seguito una lista completa delle modifiche e delle nuove aggiunte: