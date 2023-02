Proprio come fa ormai ogni anno, Google ha cominciato a rilasciare la prima developer preview di Android 14, partendo come sempre dai suoi smartphone, ovvero dai Google Pixel. In particolare, al momento è possibile provare il nuovo sistema operativo su: Pixel 4a (5G), Pixel 5 e 5a, Pixel 6 e 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 e 7 Pro.

In questo articolo, che provvederemo ad aggiornare nel tempo, andremo a vedere tutte le novità di Android 14, dalle nuove funzionalità, agli smartphone che saranno compatibili e parlando anche della roadmap dell’aggiornamento.

Indice

Android 14: la roadmap dell’aggiornamento

Google ha rilasciato la prima developer preview di Android 14 in data 8 febbraio 2023. Si tratta di una build che serve più che altro agli sviluppatori per ottimizzare le applicazioni e i servizi in vista dell’uscita ufficiale del sistema operativo. Ad ogni modo, per il mese di marzo 2023 è prevista l’uscita della seconda developer preview.

Come si può notare anche sulla pagina ufficiale di Android 14, per il mese di aprile 2023 è prevista invece l’uscita della prima versione beta e per maggio dovrebbe arrivare la seconda beta.

Per il mese di giugno è previsto il rilascio della terza beta ma questa, se tutto va secondo la tabella di marcia, sarà già in piattaforma stabile. Questo significa che sarà una versione già più vicina a quella finale. Altre due beta in piattaforma stabile sono poi previste per il mese di luglio 2023 per poi arrivare al lancio ufficiale della versione stabile durante il mese di agosto 2023.

Quali sono le novità di Android 14?

Per prima cosa si può parlare di cosa non è cambiato, ovvero del fatto che anche Android 14 porta ancora il nome di un dessert proprio come i suoi predecessori. In questo caso il nome è UpsideDownCake che significa “torta rovesciata”. Di certo gli sviluppatori Google non hanno mai avuto tantissima fantasia per i nomi.

Parlando invece di cosa cambia, per ora non sono emerse novità rivoluzionare. Tra le più significative c’è la funzionalità di clonazione delle app e quella della rilevazione automatica dei bloatware. Andiamo quindi a scoprire tutte le novità di Android 14 in dettaglio qui di seguito.

Il tempo di utilizzo dello schermo viene messo in bella mostra

Una prima interessante novità riguarda il tempo di utilizzo dello schermo che in Android 14 viene messo bene in evidenza non appena si accede alle impostazioni di utilizzo della batteria. Questa funzionalità consente all’utente di visualizzare per quanto tempo lo smartphone è rimasto con lo schermo acceso dall’ultima ricarica completa della batteria effettuata.

In Android 13 era, ovviamente, già presente questa caratteristica, ma per visualizzare il tempo di utilizzo dello schermo era necessario accedere alle impostazioni di utilizzo della batteria e scorrere tutta la pagina fino in fondo. Ecco che con Android 14 ora le cose saranno più veloci e semplici!

Clonazione delle app

Un’altra novità che ha catturato subito l’attenzione è quella in merito alla clonazione delle app. Per chiarire di cosa stiamo parlando, è quella funzionalità che permette di creare una copia di un’altra applicazione e può tornare estremamente utile nel momento in cui sorge la necessità di effettuare l’accesso a una piattaforma con due account differenti. La clonazione permette quindi di poter accedere a quella piattaforma con due diversi account (es. Facebook) senza dover ogni volta effettuare il logout e il login.

La clonazione delle app, che sia chiaro, non è niente di nuovo, in quanto esistono da molto tempo varie applicazioni di terze parti che permettono di ottenere questo risultato. La novità di Android 14 è però quella di portare questa funzionalità in modo nativo e quindi senza la necessità di dover scaricare ulteriori applicazioni.

Rilevazione dei bloatware

Mishaal Rahman ha messo in evidenza attraverso un Tweet, la capacità di Android 14 di rilevare i bloatware, ovvero quelle applicazioni che vengono installate in automatico da altre applicazioni. A quanto pare, però, il sistema non impedirà alle applicazioni di essere installate, piuttosto consentirà all’utente di visualizzare un elenco di tutte le applicazioni che vengono considerate bloatware (quindi non necessarie) e darà la possibilità di selezionarle ed eliminarle dal device.

Sempre Mishaal Rahman ha spiegato che il concetto di bloatware potrebbe essere spesso ambiguo. Ad ogni modo, ha aggiunto che anche nel momento in cui si installa una SIM all’interno dello smartphone e quest’ultimo comincia a scaricare le app dell’operatore, ecco che anche queste applicazioni potrebbero essere considerate dei bloatware.

Avviso delle applicazioni vecchie

Android 14 porta anche novità in merito alla sicurezza, perché ha introdotto la funzionalità di avviso delle applicazioni troppo vecchie. In sintesi, come spiegato sempre dal buon Mishaal Rahman in un Tweet, ogni volta che si proverà a installare un’applicazione progettata per una versione di Android 8.1 o precedente, il sistema mostrerà un messaggio di avviso in cui viene detto che l’app potrebbe non funzionare correttamente o che potrebbe non essere sicura.

Si tratta di una novità importante, in quanto molto spesso le vecchie applicazioni, dato che non supportano le ultime patch di sicurezza, potrebbero essere il veicolo perfetto per alcuni malware.

La gesture predittiva indietro migliorata

Android 14 sta introducendo la gesture predittiva indietro che consentirà di vedere in anteprima dove si è diretti quando si sta per scorrere indietro. In Android 13, c’era già questa funzionalità, ma era possibile visualizzare in anteprima solo i passaggi alla schermata principale. In Android 14, invece, è possibile visualizzare in anteprima gli spostamenti tra varie app e anche all’interno dell’applicazione stessa.

È senz’altro una novità utile in quanto spesso si doveva andare “alla cieca” senza sapere dove saremmo finiti dopo aver fatto il gesto di scorrere all’indietro. È possibile visualizzare una brevissima demo di questa novità nel Tweet postato da Mishaal Rahman.

Quali smartphone saranno aggiornati ad Android 14?

Il vostro smartphone riceverà Android 14? Nonostante sia ancora presto per le prime dichiarazioni ufficiali dei brand, è possibile stilare una lista dei dispositivi che nel prossimo futuro riceveranno l’aggiornamento ad Android 14 grazie alle promesse di supporto fatte dagli stessi marchi al momento della presentazione dei vari prodotti.