Se avete un Samsung Galaxy attenzione, l'ultimo aggiornamento potrebbe rovinare lo schermo

Il recente lancio da parte di Samsung dell'aggiornamento One UI 6.0, basato su Android 14, ha suscitato sia entusiasmo che preoccupazioni tra gli utenti. Se da un lato l'aggiornamento introduce una serie di nuove funzionalità e miglioramenti del design per gli smartphone, dall'altro sembra essere emerso un problema critico: l'assenza di una protezione contro il burn-in degli schermi OLED.

Secondo quanto riferito dagli utenti che hanno scaricato la One UI 6.0, l'aggiornamento sembra mancare della funzione di protezione contro il burn-in, fondamentale per evitare problemi di image retention a lungo termine sui dispositivi dotati di schermi OLED.

I pannelli realizzati con questa tecnologia, rinomati per i loro colori vivaci e i neri profondi, presentano infatti una vulnerabilità: il burn-in. Questo fenomeno si verifica quando elementi dell'interfaccia utente, come la barra di stato e la barra di navigazione, rimangono statici sul display per lunghi periodi. Ciò causa il degrado dei pixel e la conseguente "bruciatura" dell'immagine che persiste sul display anche quando non necessario.

Gli utenti hanno evidenziato la discrepanza nel trattamento degli elementi della barra di stato tra One UI 5 e One UI 6.0. La vecchia versione di software impiega il pixel shifting, una tecnica in cui i pixel vengono sottilmente spostati per evitare il burn-in, mentre la seconda sembra omettere questa misura protettiva cruciale.

Il burn-in dello schermo, se non controllato, può portare a una riduzione della luminosità, alla persistenza di immagini "fantasma" e a macchie antiestetiche sui display OLED. Il pixel shifting, un metodo preventivo comunemente utilizzato anche dalle TV, è qualcosa che Samsung utilizza sui propri smartphone sin dal Galaxy S3. L'assenza di questa funzione nell'aggiornamento One UI 6.0, in particolare per la barra di stato, ha quindi destato preoccupazione tra gli utenti, i quali sperano sia un bug che verrà risolto al più presto.

Poiché gli utenti stanno esprimendo la propria preoccupazione per le potenziali conseguenze a lungo termine della protezione mancante, si spera che Samsung affronti prontamente questo problema.