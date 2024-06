Samsung potrebbe stravolgere Galaxy S25 con questa singola decisione

Le anticipazioni sulla serie Samsung Galaxy S25 iniziano a circolare con insistenza, alimentando la curiosità dei fan e degli esperti del settore. Uno dei rumor più discusso, emerso da una recente notizia pubblicata da The Financial News in Corea del Sud, suggerisce che Samsung potrebbe optare per l'implementazione di un chip MediaTek nei suoi futuri dispositivi di punta, sebbene questa scelta potrebbe limitarsi ad alcuni mercati specifici. Tuttavia, è bene prendere questa informazione con le pinze poiché potrebbe non riflettere i piani effettivi dell'azienda.

Storicamente, Samsung ha preferito integrare i chip Qualcomm Snapdragon più avanzati nella maggior parte dei suoi modelli di punta destinati ai vari mercati internazionali, riservando le versioni basate sui chip Exynos ad alcune regioni, tra queste l'Italia. Ad esempio, il potente Snapdragon 8 Gen 3 è presente nel modello Galaxy S24 Ultra in tutti i mercati, mentre il chip Exynos 2400 è utilizzato nei nostri modelli di Galaxy S24 e Galaxy S24 Plus.

Questa nuova indicazione suggerisce la possibilità che Samsung possa utilizzare una combinazione di tre diversi chip – Snapdragon, Exynos e MediaTek – nella gamma Galaxy S25, a seconda delle esigenze e delle strategie di mercato. Il motivo di tale cambiamento potrebbe essere legato al costo elevato dei chip Qualcomm Snapdragon di fascia alta.

Nonostante le speculazioni, osservatori come l'analista Ming-Chi Kuo hanno recentemente proposto una prospettiva differente, affermando che Qualcomm rimarrà l'unico fornitore di chip per l'intera serie Galaxy S25. Ciò dimostra come le voci possano variare significativamente in questo periodo precedente all'annuncio ufficiale, previsto per l’inizio del prossimo anno.

Le aspettative riguardo alla serie Galaxy S25 non si limitano alla sola componente hardware. Altre indiscrezioni precedentemente divulgate suggeriscono importanti miglioramenti nelle caratteristiche delle fotocamere, in particolare per il modello Galaxy S25 Ultra. Al momento, i dettagli specifici restano ancora avvolti nel mistero e sarà interessante vedere quali innovazioni Samsung presenterà al prossimo lancio.