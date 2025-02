Samsung potrebbe aver svelato "per sbaglio" la roadmap di One UI 7: i tempi saranno lunghi

Samsung ha rivelato involontariamente la roadmap per il rilascio di One UI 7, la prossima versione del suo sistema operativo per smartphone, durante un workshop sul Galaxy S25 (acquistabile su Amazon) tenuto in Romania. Secondo le informazioni trapelate, i primi dispositivi riceveranno l'aggiornamento solo a partire da aprile 2025.

Il leak fornisce dettagli su quali modelli di smartphone Samsung riceveranno One UI 7 e in quali date. La serie Galaxy S24 sarà la prima ad ottenere l'update il 18 aprile, seguita dai Galaxy S23 il 25 aprile. I Galaxy S22 e S21 dovranno invece attendere fino a maggio.

Per quanto riguarda i dispositivi pieghevoli, i nuovi Galaxy Z Flip 6 e Z Fold 6 riceveranno l'aggiornamento il 18 aprile, mentre per i modelli precedenti bisognerà aspettare fino a maggio. Anche diversi smartphone della serie Galaxy A sono inclusi nella roadmap, con date di rilascio tra aprile e maggio.

Questi tempi di attesa più lunghi del previsto suggeriscono che Samsung potrebbe aver bisogno di più tempo per perfezionare le nuove funzionalità di intelligenza artificiale che intende portare dal Galaxy S25 ad altri dispositivi. L'azienda sembra voler assicurarsi che tutto funzioni correttamente prima del rilascio ufficiale.

Ecco un riepilogo delle date di rilascio previste per alcuni dei principali modelli Samsung:

Galaxy S24 : 18 aprile

: 18 aprile Galaxy S23 : 25 aprile

: 25 aprile Galaxy S22 : 16 maggio

: 16 maggio Galaxy S21 : 23 maggio

: 23 maggio Galaxy Z Flip 6 e Z Fold 6 : 18 aprile

e : 18 aprile Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5 : 25 aprile

e : 25 aprile Galaxy A54: 25 aprile

Sebbene queste informazioni sembrino provenire direttamente dalla Corea, Samsung non ha ancora confermato ufficialmente la roadmap. È possibile che l'azienda riesca ad anticipare alcune date di rilascio, ma al momento non ci sono certezze.

Gli utenti Samsung dovranno quindi pazientare ancora qualche mese prima di poter provare le nuove funzionalità di One UI 7 sui propri dispositivi. L'attesa potrebbe però essere ripagata da un aggiornamento più stabile e ricco di novità.