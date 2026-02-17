La Integral Express Edge X da 1 TB è disponibile su Amazon a 218,54€. Questa memoria ultrarapida è perfetta per Nintendo Switch 2 e console portatili di nuova generazione, con velocità di lettura fino a 890 MB/s e scrittura fino a 810 MB/s grazie alla tecnologia PCIe Gen 3 e NVMe. Otto volte più veloce delle schede UHS-I tradizionali, vi garantisce tempi di caricamento ridotti e riproduzione video 4K senza interruzioni.

Micro SD Express, chi dovrebbe acquistarla?

La Integral Express Edge X da 1 TB rappresenta la soluzione ideale per i gamer più esigenti che possiedono Nintendo Switch 2, Steam Deck o altre console portatili di nuova generazione. Se siete tra coloro che necessitano di prestazioni eccezionali e non vogliono compromessi, questa scheda fa al caso vostro. Grazie alla tecnologia PCIe Gen 3 e NVMe, raggiunge velocità di lettura fino a 890 MB/s e scrittura fino a 810 MB/s, risultando otto volte più veloce rispetto alle tradizionali schede microSD UHS-I. È particolarmente consigliata a chi accumula librerie di giochi voluminose, scarica frequentemente DLC e contenuti aggiuntivi, e desidera eliminare i tempi morti durante i caricamenti.

Questo prodotto soddisfa le esigenze di chi pratica gaming intensivo e necessita di multitasking fluido senza rallentamenti. La certificazione A1 Performance Class garantisce lanci rapidi delle applicazioni e salvataggi istantanei, mentre la latenza ridotta assicura una risposta immediata del sistema anche con file di grandi dimensioni. L'ampia capacità di 1 TB vi permette di conservare un'intera collezione di giochi, video 4K e file di salvataggio senza preoccupazioni di spazio. Inoltre, la costruzione resistente – antiurto, impermeabile e a prova di raggi X – la rende perfetta per chi viaggia frequentemente con la propria console, garantendo la massima protezione dei dati in ogni situazione.

La Integral Express Edge X da 1 TB rappresenta il top per l'archiviazione su console portatili. Grazie alla tecnologia PCIe Gen 3 e NVMe, raggiunge velocità straordinarie fino a 890 MB/s in lettura e 810 MB/s in scrittura, risultando 8 volte più veloce delle tradizionali microSD UHS-I. Certificata A1 Performance Class, garantisce tempi di caricamento ridotti e gestione fluida dei giochi più complessi.

Vedi offerta su Amazon