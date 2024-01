SUPER sconto su questo utilissimo Powerbank MagSafe Belkin! (-32%)

Una batteria esterna è il vostro alleato indispensabile in movimento e questo modello Belkin da 10000mAh con MagSafe è perfetto, specialmente ora che è disponibile con uno sconto del 32%, grazie al quale è possibile acquistarlo a soli 44,99€, anziché 65,89€. Ideale per gli utenti iPhone, dalla serie 12 fino all'ultimo 15, con ricarica wireless da 7,5W e MagSafe sarà semplicissimo usarlo, anche in movimento.

Belkin Batteria esterna wireless magnetica 10000mAh, chi dovrebbe acquistarlo?

Se siete viaggiatori incalliti e possessori di un iPhone di ultima generazione, la batteria esterna wireless MagSafe da 10000mAh di Belkin potrebbe essere il vostro prossimo acquisto. Grazie alla sua compatibilità con il sistema MagSafe, garantisce una ricarica efficiente in modalità wireless per modelli che vanno dall'iPhone 12 al 15, senza il rischio di posizionare mare lo smartphone e fermare così la ricarica. È perfetta per chi non riesce a fare a meno del proprio telefono e desidera usarlo anche durante la ricarica, questo powerbank si attacca magneticamente assicurando stabilità e sicurezza.

Il dispositivo non è solo un powerbank MagSafe: può essere usato anche tramite cavo per ricaricare qualsiasi dispositivo, grazie al supporto alla ricarica fino a 18 watt. Una caratteristica che vi permetterà di non rimanere mai a corto di batteria durante i vostri viaggi, su nessuno dei vostri dispositivi. A conti fatti, questo powerbank di Belkin è il compagno di viaggio per eccellenza che soddisfa le esigenze di chiunque necessiti di prestazioni elevate e autonomia prolungata, il tutto racchiuso in un design compatto e leggero.

Oltre alla ricarica wireless da 7,5W, la porta USB-C PD di 18W offre un'ampia flessibilità per tutti i dispositivi e grazie al cavo USB-C incluso, sarà semplicissimo collegare il powerbank a smartphone Android, tablet e altri device.

Con l'attuale sconto del 32%, la batteria esterna wireless MagSafe Belkin rappresenta una scelta eccellente per gli utenti iPhone e non solo, permettendo di mantenere sempre carichi i propri dispositivi.

