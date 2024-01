MINIMO STORICO su OPPO A79 5G! Oggi vi costa solo 250€

Se state cercando uno smartphone Android di fascia media con caratteristiche più simili a un dispositivo di alto livello che a uno di fascia bassa, ora potete approfittare di uno sconto del 29% sull'OPPO A79 5G. Questo smartphone vanta una batteria da 5000 mAh e un audio stereo molto potente, capace di offrire un'esperienza sonora che eleva la fruizione multimediale a un livello superiore rispetto a molti altri smartphone nella stessa fascia di prezzo. In questo inizio anno, Amazon permette di acquistarlo a soli 249,99€ anziché 349,99€.

OPPO A79 5G, chi dovrebbe acquistarlo?

OPPO A79 5G è lo smartphone ideale per chi cerca un ottimo modello senza spendere le cifre tipiche di un top di gamma. Con il suo prezzo accessibile, oggi sceso a soli 249,99€, è consigliato a tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone adatto per la vita di tutti i giorni. Fotografi amatoriali e appassionati di selfie ne saranno entusiasti, grazie alle sue potenti fotocamere AI da 50+2MP per scatti di qualità e una frontale da 8MP per autoritratti nitidi. OPPO A79 risponde anche alle esigenze di chi vuole uno schermo ampio: il display è infatti da 6.72” e offre immagini fluide e dettagliate, ideale sia per lavoro che intrattenimento.

La batteria da 5000 mAh garantirà un utilizzo prolungato dello smartphone, attrattiva per chi è stanco di cercare una presa elettrica già a metà giornata. Coloro che vivono una vita attiva e dinamica apprezzeranno poi la certificazione IPX4, che lo protegge dagli spruzzi d'acqua. Inoltre, il suo prezzo più basso di sempre segna il momento perfetto per chi desidera sostituire il vecchio smartphone con uno più recente.

Arrivato in Italia a dicembre 2023, OPPO A79 5G è dunque uno smartphone Android di ultima generazione capace di soddisfare il grande pubblico sotto tutti i punti di vista. Non dovreste quindi lasciarvelo sfuggire, ora che Amazon lo propone a 100€ in meno nella versione con 256GB di memoria interna.

