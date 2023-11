Sconto TOP su questi auricolari LG con Dolby Atmos! (-32%)

Dopo una settimana di offerte intense, che nella nostra rassegna stampa vi abbiamo raccontato in tempo reale, siamo giunti all'ultimo giorno del Black Friday di Amazon. Le promozioni, però, sono tutt'altro che terminate: vi segnaliamo che gli auricolari wireless LG TONE Free DT90Q, dotati di cancellazione attiva del rumore e tecnologia Dolby Atmos, sono disponibili a soli 149,99€ invece di 229,00€, per un ribasso del 32%!

LG TONE Free DT90Q, chi dovrebbe acquistarli?

Raccomandiamo gli LG TONE Free DT90Q agli appassionati di musica e di film che cercano un audio di alta qualità: la tecnologia Dolby Atmos e Dolby Head Tracking offre un suono coinvolgente, avvicinando l'esperienza all'atmosfera di un vero cinema. L'ANC, o cancellazione attiva del rumore, è poi essenziale per chiunque desideri ascoltare la propria musica o guardare un film in tranquillità, senza essere disturbato da rumori esterni anche se si trova nei mezzi pubblici o in ambienti con altre persone.

Inoltre, se la vostra giornata è piena di attività gli auricolari LG TONE Free DT90Q sono perfetti per voi: con la loro batteria che dura fino a 9 ore, estendibile a 29 ore utilizzando la custodia di ricarica, non dovrete preoccuparvi di rimanere senza carica. Infine, sono resistenti agli schizzi d'acqua (IPX4) e possono essere ricaricati rapidamente, in meno di un'ora, nella loro custodia, che vanta, tra le altre cose, anche un'illuminazione interna molto trendy che si discosta dagli altri modelli sul mercato.

Insomma, questi auricolari di alta qualità sono perfetti per chi desidera potenziare la propria esperienza di ascolto, con un suono di alta qualità e la capacità di ridurre i rumori ambientali. Con numerose funzionalità, una lunga durata della batteria e un prezzo così conveniente, non c'è motivo di non approfittare di questa offerta, per cui vi consigliamo vivamente l'acquisto!

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

