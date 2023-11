SSD Crucial BX500 al MINIMO STORICO su Amazon! Solo 54€

Se volete velocizzare il vostro PC con tempi di avvio e caricamento dei file più rapidi, con il 300% in più di velocità rispetto a un disco rigido tradizionale, vi consigliamo di valutare il Crucial BX500, disponibile attualmente su Amazon nella versione da 1TB a soli 54,99€.

Crucial BX500, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa offerta è consigliata per tutti coloro che sono alla ricerca di un modo per aumentare le prestazioni del proprio PC, sia desktop che notebook, visto che si tratta di un SSD con interfaccia SATA da 2,5 pollici. Con una capienza di 1TB, è perfetto per liberare il vostro computer da file pesanti e applicazioni che rallentano il sistema. Potrebbe essere la soluzione alle vostre esigenze anche se desiderate un avvio del sistema più rapido e una reattività generale di tutto il PC.

Inoltre, se siete nel campo della fotografia o se avete molti file di importanza vitale, la protezione Acronis Cyber Protect Home inclusa con l'offerta permette un risparmio fino all'80% rispetto all'acquisto separato. Va detto poi che questo Crucial BX500 utilizza la tecnologia 3D NAND di Micron per garantire velocità di lettura fino a 540MB/s.



In conclusione, il Crucial BX500 a 54.99€ è un'occasione da non perdere per chiunque cerchi di migliorare le prestazioni del proprio PC. L'aumento della velocità di avvio, caricamento dei file e risposta del sistema, unito alla garanzia di tre anni offerta da Crucial, rende l'acquisto di questo SSD molto conveniente in questo periodo di forti sconti.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!