Se avete questa versione di Android, Chrome non si aggiornerà mai più

Perdere il supporto di alcune app sui sistemi operativi "superati" di casa Android è una strategia necessaria, motivata da numerosi fattori tra cui il disimpiego di risorse e sviluppo da parte degli sviluppatori, autorizzati così a focalizzarsi sulle nuove funzionalità e sulle versioni più recenti di Android.

Recentemente, WhatsApp, l'app di messaggistica più diffusa a livello globale, ha terminato il supporto per gli utenti con versioni Android precedenti alla 5.1, e ora il browser mobile più popolare sta seguendo una strada simile.

Google ha annunciato che il prossimo importante aggiornamento di Chrome sarà disponibile solo su dispositivi con Android 8.0 Oreo o versioni più recenti; sebbene siano pochi coloro che ancora utilizzano dispositivi con Android Nougat o versioni precedenti, per questi utenti si tratta della fine del supporto.

Google non ha fornito una data specifica, ma il 6 dicembre sembra essere una possibilità sicura, in quanto coincide con il rilascio del prossimo importante aggiornamento di Chrome su dispositivi mobili e su PC Windows, Mac e Linux. È importante sottolineare che Chrome non smetterà di funzionare su versioni più vecchie di Android una volta terminato il supporto; semplicemente non ci saranno più gli aggiornamenti.

In pratica, Chrome seguirà il percorso di Samsung Internet, un altro browser molto popolare per telefoni Android (che può essere utilizzato anche su dispositivi diversi dai Samsung Galaxy) e che richiede Android 8.0 Oreo o versioni successive. Chrome è uno dei tanti browser che non è più compatibile con versioni datate di Android; Opera, ad esempio, richiede Android 12, rilasciato solamente due anni fa.