Senti dei rumori strani? Apple vuole saperlo per migliorare i suoi prodotti

Un nuovo ampio studio sponsorizzato da Apple, che ha coinvolto più di 160.000 partecipanti, ha rivelato che oltre il 77% dei soggetti ha sperimentato il tinnito almeno una volta nella vita. La ricerca, realizzata in collaborazione con l'Università del Michigan, ha analizzato le risposte del pubblico e le valutazioni dell'udito tramite l'app Research di Apple, avviate dal 2019. I dati preliminari indicano che circa il 15% degli intervistati soffre di tinnito quotidianamente, percependo suoni che altri non riescono a sentire.

Il tinnito è una condizione diffusa che può complicare significativamente la quotidianità delle persone. Si stima che circa il 10% degli adulti negli Stati Uniti ne sia affetto in varie forme, come evidenziato dall'Instituto Nazionale dei Disturbi della Sordità e di Altre Comunicazioni (NIDCD). Tuttavia, l'emergenza del tinnito legata all'uso di dispositivi come gli iPod, gli smartphone e le cuffie di Apple sembra stia modificando le dinamiche di esposizione al rumore. Tradizionalmente associato a lavoratori esposti a elevati livelli di rumore sul posto di lavoro, il tinnito sta, infatti, diventando più frequente tra chi ascolta musica attraverso cuffie o frequenta concerti ed eventi sportivi.

Il professor Rick Neitzel, docente di scienze ambientali sanitarie all'Università del Michigan, ha evidenziato come lo studio sull'udito di Apple stia fornendo importanti spunti sulla comprensione del tinnito e dei gruppi più a rischio. Questo può portare a una migliore gestione e riduzione dei suoi impatti. Dallo studio è emerso che il "trauma acustico", definito da Apple come "esposizione a livelli eccessivamente elevati di rumore", è la causa principale di tinnito segnalata dai partecipanti.

È stato, inoltre, osservato che l'incidenza e la durata degli episodi di tinnito aumentano con l'età, incidendo in modo più marcato nelle persone sopra i 55 anni, tra le quali quasi il 36% soffre di tinnito continuo. Per far fronte a questa condizione, più della metà dei partecipanti utilizza macchine del rumore o suoni della natura per gestire i sintomi del tinnito.

L'Università del Michigan auspica che lo studio possa favorire lo sviluppo di nuovi prodotti volti a ottimizzare l'esperienza di ascolto e ridurre il rischio di perdita dell'udito. Inoltre, alcune funzioni dei dispositivi Apple, come l'app Rumore dell'Apple Watch, consentono di ricevere notifiche quando i rumori circostanti raggiungono livelli potenzialmente rischiosi per l'udito.

Insomma, lo studio in questione si presenta come un tassello fondamentale per la comprensione del fenomeno del tinnito e delle moderne implicazioni legate all'uso diffuso delle tecnologie di ascolto individuale. Gli approfondimenti derivanti da ulteriori analisi dei dati raccolti potranno, dunque, offrire nuove strategie preventive e terapeutiche per milioni di individui affetti da questa condizione a livello globale.