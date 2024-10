Sharp Aquos R9 Pro ha il sensore foto più grande mai visto, superata la barriera del 1"

Sharp ha da poco annunciato il lancio della versione Pro del suo Aquos R9, originariamente presentato a maggio. Questo nuovo modello, l'Aquos R9 Pro, arriverà sul mercato giapponese a dicembre e successivamente sarà disponibile anche in Taiwan, Indonesia e Singapore.

La caratteristica più rilevante di questo smartphone è il sistema di tre fotocamere posteriori da 50,3MP ciascuna, sviluppate sotto la supervisione di Leica. Tra queste spicca il nuovo teleobiettivo da 65mm (f/2.6), capace di offrire un ingrandimento ottico di 2,8x e un zoom digitale fino a 20x, montato su un sensore relativamente grande da 1/1,56” e con supporto alla registrazione video in Dolby Vision. Inoltre, il modello principale dispone di un sensore eccezionalmente grande da 1/0,98”, più grande dei sensori da 1 pollice di molti altri cameraphone di fascia alta.

Il terzo obiettivo è un ultra-grandangolare con lente da 13mm e apertura f/2.2, che può anche scattare foto macro. Presente anche una quarta fotocamera frontale da 50,3MP. Sharp ha anche aggiunto un tasto fisico per lo scatto, che può essere utilizzato per avviare rapidamente la fotocamera o per mettere a fuoco con una semplice pressione.

Aquos R9 Pro si distingue per alcune scelte hardware e software particolari

Il dispositivo è mosso dal chipset Snapdragon 8s Gen 3 e include 12GB di RAM con 512GB di memoria interna. Dispone anche di un innovativo sistema di raffreddamento a camera di vapore che conduce il calore verso l'anello della fotocamera, dove può dissiparsi più facilmente. Questo anello permette anche l'aggancio di accessori come filtri ND o polarizzatori.

L'esperienza visiva è garantita da un display Pro IGZO OLED da 6,7" con risoluzione QHD+ (1.440 x 3.120 pixel) che supporta una frequenza di aggiornamento variabile da 1Hz a 240Hz. È incluso anche un lettore di impronte digitali ultrasonico integrato nel display. Il sistema operativo di partenza è Android 14, con la promessa di tre aggiornamenti del sistema operativo e patch di sicurezza per un totale di cinque anni. Per quanto riguarda la connettività, l'Aquos R9 Pro supporta Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4.

"La nostra partnership con Leica per lo sviluppo delle fotocamere ha permesso di raggiungere nuovi standard di qualità dell'immagine su smartphone" ha dichiarato un responsabile di Sharp.

Inoltre, alcuni dettagli come la resistenza all'acqua e alla polvere IP68, una batteria da 5,000mAh e funzionalità AI integrate, come la trascrizione vocale in testo e l'analisi delle parole chiave durante le telefonate, dimostrano l'impegno di Sharp nel combinare innovazione tecnologica con praticità d'uso.

Sharp ha realizzato una custodia con tracolla, venduta separatamente, che permette di trasportare l'Aquos R9 Pro come se fosse una vera e propria fotocamera, evidenziando ancora di più le sue capacità fotografiche avanzate. Il prezzo di lancio in Giappone è previsto intorno ai 190,000 yen (circa 1.146 euro), ma al momento non sono disponibili dettagli sui prezzi per gli altri mercati.