Smartphone a meno di 250 euro da regalare a Natale

Il Natale è ormai alle porte e nonostante i periodi promozionali – come Black Friday e Cyber Monday – siamo certi che in molti sono ancora alla ricerca del regalo perfetto da mettere sotto l’albero. Tra gli oggetti tecnologici più acquistati e desiderati c’è sicuramente lo smartphone, divenuto ormai un compagno di vita. Come ben sappiamo, il mercato smartphone offre tante opzioni soprattutto nella fascia di prezzo che non supera i 250 euro.

Non è facile orientarsi tra i diversi dispositivi soprattutto quando le differenze sono davvero minime. Molto dipende poi dai gusti e dalle esigenze personali senza dimenticare ovviamente il budget che si ha a disposizione. Per questo motivo, noi di Tom’s Hardware abbiamo pensato di creare questa guida per aiutarvi nella scelta dell’acquisto perfetto senza superare la cifra di 250 euro.

Oltre a tenere in considerazione il rapporto qualità/prezzo degli smartphone proposti dai marchi più disparati (come Xiaomi, Motorola, Samsung, Huawei e Realme), abbiamo selezionato i prodotti che arriverebbero entro Natale. Il portale di cui ci siamo serviti maggiormente è Amazon che ci permette di monitorare bene i tempi di spedizione ed essere certi della data in cui potremo mettere il nostro regalo sotto l’albero.

Redmi Note 8 Pro

In questa fascia di prezzo, è impossibile non menzionare smartphone a marchio Xiaomi. Redmi Note 8 Pro è considerato il miglior smartphone di fascia media dal portale di benchmark AnTuTu. Questo risultato è merito delle ottime prestazioni garantite dal processore MediaTek Helio G90T assistito da 6 Gigabyte di RAM e 64 Gigabyte di memoria interna espandibile. Questa configurazione è venduta su Amazon a 249 euro.

Il design è il più gettonato del momento: ampio display IPS LCD da 6.3 pollici con bordi risicati e notch a goccia per la fotocamera anteriore da 13 Megapixel. Sul posteriore in vetro ci sono quattro fotocamere: sensore principale da 64 Megapixel, grandangolare da 8 Megapixel, uno da 2 Megapixel per le macro e un ultimo da 2 Megapixel per la profondità di campo. Indicato per chi desidera uno smartphone affidabile e con una buona autonomia. La batteria da 4.500 mAh consente di coprire agevolmente l’intera. Bluetooth 5.0, radio FM, jack audio da 3.5 mm, porta USB-C, NFC e supporto dual-SIM completano la scheda tecnica.

Xiaomi Mi A3

È uno smartphone basato sulla piattaforma Android One. Per questo, risulta il dispositivo ideale per chi desidera un prodotto che duri nel tempo e che riceva aggiornamenti puntuali e veloci. Xiaomi Mi A3 è uno smartphone compatto, che può essere utilizzato con una sola mano. Il display AMOLED è da 6,1 pollici e ha una risoluzione che si ferma all’HD+, una scelta che ha attirato molte critiche dagli addetti ai lavori ma che non crea problemi nell’utilizzo quotidiano. Arrivato sul mercato a 249,90 euro, è ora disponibile su Amazon a 179,99 euro con 4 Gigabyte di RAM e 64 Gigabyte di memoria interna espandibile tramite micro-SD.

Xiaomi Mi A3, smartphone Android One

Il processore Snapdragon 665 di Qualcomm è in grado di offrire prestazioni convincenti e – in accoppiata alla bassa risoluzione dello schermo e alla batteria da 4.030 mAh – garantisce un’autonomia che va decisamente sopra la media. Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 48 Megapixel, un grandangolare da 8 Megapixel e un terzo da 2 Megapixel per la profondità di campo. Sulla parte frontale troviamo invece una fotocamera da 32 Megapixel incastonata nel solito notch a goccia. Manca purtroppo l’NFC, per cui non è indicato per chi effettua pagamenti in mobilità.

Redmi 8

È la proposta più economica a marchio Xiaomi che vogliamo segnalarvi. Su Amazon, infatti, è venduto a 129 euro. Redmi 8 è lo smartphone ideale per chi desidera un dispositivo con un’ottima autonomia ma senza grandi pretese dal punto di vista prestazionale e fotografico. Il processore a bordo è lo Snapdragon 439 di Qualcomm accoppiato a 3 Gigabyte di RAM e 32 Gigabyte di memoria interna espandibile (c’è la versione 4/64 GB venduta a 149,90 euro. Grazie all’ottimizzazione effettuata da Xiaomi, Redmi 8 offre comunque buone prestazioni a patto di non metterlo sotto stress.

La parte frontale ospita un display IPS LCD da 6,22 pollici e notch a goccia per la fotocamera anteriore da 8 Megapixel. Sul retro, due fotocamere (12 Megapixel + 2 Megapixel). La batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 18W lo rende perfetto dal punto di vista dell’autonomia. La connettività è buona, ma anche in questo caso manca l’NFC e il Bluetooth è fermo alla versione 4.2. C’è il jack audio da 3,5 mm.

Moto G7 Plus

Moto G7 Plus è uno smartphone soddisfacente sotto vari aspetti: design particolare con notch a goccia e colorazione della scocca ricercata; buone prestazioni grazie allo Snapdragon 636 e all’ottimizzazione software; una discreta resa fotografica; ricarica veloce con TurboPower da 27w. La colorazione Viva Red strizza l’occhio a un pubblico più giovane e anche a quegli utenti che desiderano mantenere uno stile particolare ed elegante. Arrivato a 299 euro, è ora disponibile su Amazon a 209 euro.

A muovere tutto c’è lo Snapdragon 636 di Qualcomm accoppiato a 4 Gigabyte di RAM e 64 Gigabyte di memoria interna espandibile. Grazie all’ottimizzazione software, Moto G7 Plus offre un livello convincente di fluidità e reattività. Il comparto fotografico posteriore (16 Megapixel e 5 Megapixel) e quello anteriore composta dalla sola fotocamera da 12 Megapixel garantiscono una qualità in linea con la fascia di prezzo. Di alto livello invece è la qualità audio dei due altoparlanti stereo. Display IPS LCD da 6,2 pollici, jack audio, NFC, Bluetooth 5.0 e supporto Dual-SIM completano la scheda tecnica.

Moto One Macro

Come suggerito dal nome, Moto One Macro è particolarmente indicato per chi ama scattare foto in modalità macro. Sul posteriore, infatti, trova spazio un sensore principale da 13 Megapixel, un sensore da 2 Megapixel per la profondità di campo e un terzo da 2 Megapixel per le macro. La parte frontale, invece, si presenta con le solite linee Motorola: display IPS LCD da 6,2 pollici con notch a goccia per la fotocamera da 8 Megapixel.

Il cuore pulsante è il SoC MediaTek Helio P70 con 4 Gigabyte di RAM e 64 Gigabyte di memoria interna espandibile che offre prestazione discrete. Punta molto sull’autonomia garantita dalla batteria da 4.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 10W. Moto One Macro è disponibile all’acquisto su Amazon a 190,99 euro.

Realme 5 Pro

Realme è uno dei diretti concorrenti di Xiaomi che domina nella fascia di prezzo oggetto della nostra guida. Realme 5 Pro può contare su un elevato rapporto qualità/prezzo. Il processore a bordo è lo Snapdragon 712 AIE. Le configurazioni possibili sono due: 4 o 8 Gigabyte di RAM e 128 Gigabyte di spazio di archiviazione espandibili fino a 256 Gigabyte. Su Amazon si parte da 199 euro. Il display è realizzato con tecnologia IPS LCD e ha una diagonale di 6,3 pollici con risoluzione Full-HD+.

Sul posteriore, troviamo una fotocamera principale da 48 Megapixel, un sensore grandangolare da 8 Megapixel, un sensore di profondità da 2 Megapixel e da un ultimo sempre da 2 Megapixel per le macro. Frontalmente, invece, troviamo un sensore da 32 Megapixel in un notch a goccia. Insomma, una configurazione in grado di garantire ottimi scatti. Il tutto è alimentato da una batteria da 4.035 mAh con supporto alla ricarica rapida. Manca purtroppo l’NFC.

Samsung Galaxy A50

Con la rinnovata serie Galaxy A, Samsung intende soddisfare le esigenze di ogni tipologia di utenti per farsi strada in un segmento di mercato affollatissimo. Galaxy A50 è uno smartphone che per 249 euro non chiede particolari rinunce (sul mercato è arrivato a 359 euro). È basato sul processore Exynos 9610 abbinato a 4 Gigabyte di RAM e 128 Gigabyte di memoria interna. Uno dei punti di forza è rappresentato dal display Super AMOLED da 6,4 pollici, tecnologia non scontata da trovare in questa fascia di prezzo.

Sul retro, troviamo il sensore principale da 25 Megapixel, un secondo sensore grandangolare da 8 Megapixel e il terzo da 5 Megapixel che viene utilizzato per la profondità di campo. La fotocamera frontale è da 25 Megapixel. La scocca è realizzata in vetro e metallo e la qualità costruttiva è elevata. La batteria è da 4.000 mAh. Non mancano NFC e jack audio da 3,5 mm. È uno smartphone completo.

Samsung Galaxy A40

È il modello più economico e compatto della casa sudcoreana rispetto al Galaxy A50. Galaxy A40 è acquistabile su Amazon a 189 euro. Presenta un display AMOLED da 5,9 pollici con risoluzione Full-HD+ (2340 x 1080 pixel) e fotocamera frontale da 25MP. Il comparto fotografico si completa con una dual-camera posteriore con sensore principale da 16MP coadiuvato da un secondo da 5MP.

Galaxy A40

È basato sul processore Exynos 7904 con 4 Gigabyte di RAM e 64 Gigabyte di memoria interna espandibile. Anche in questo caso, Samsung sceglie uno schermo Super AMOLED ma di dimensione compatte: 5,9 pollici. La batteria è da 3100 mAh con supporto alla ricarica rapida. È ideale per chi cerca uno smartphone leggero. Le dimensioni infatti sono pari a 144.4 x 69.2 x 7.9 mm per un peso di 140 grammi. Non rinuncia all’NFC e al jack audio da 3,5 mm.

Samsung Galaxy A20e

È lo smartphone di fascia bassa di Samsung. Galaxy A20e è anch’esso ideale per chi desidera un dispositivo dalle dimensioni compatte, economico e dalle buone prestazioni. Integra, infatti, uno schermo IPS LCD da 5,8 pollici. Anche qui, non manca il notch dove è stato implementato il sensore fotografico da 8 Megapixel. Il pannello posteriore ospita un sensore principale da 13 Megapixel e un secondo sensore da 5 Megapixel. In questo caso, vi segnaliamo la disponibilità presso lo store online di Unieuro a 163 euro in quanto tramite Amazon non arriverebbe in tempo per Natale.

Galaxy A20e

Lo smartphone offre buone prestazioni con 3 Gigabyte di RAM e 32 Gigabyte di memoria interna espandibile. Buona l’autonomia garantita dalla batteria da 3.000 mAh. Degna di nota è la presenza del supporto NFC, non scontata in questa fascia di prezzo. Insomma, è il regalo perfetto se si ha un budget che non superi i 165 euro.

Huawei P Smart Z

Huawei P Smart Z è lo smartphone ideale per i più giovani grazie all’effetto wow dato dalla presenza della fotocamera pop-up. Ma non solo, il dispositivo ha dalla sua parte un grande display, un bel design e un’autonomia sorprendente. Di contro, però, ci sono dei compromessi da accettare in termini di maneggevolezza ed ergonomia. Il design è accattivante ma il peso di 200 grammi e le dimensioni di 163.5 x 77.3 x 8.8 mm non lo rendono adatto per chi desidera un dispositivo ergonomico e maneggevole. Il display IPS LCD è da 6,59 pollici e occupa tutta la parte frontale. Niente notch, niente fori.

Le prestazioni sono buone (Kirin 710F, 4 Gigabyte di RAM e 64 Gigabyte di memoria interna espandibile). La batteria da 4.000 mAh permette di coprire agevolmente l’intera giornata lavorativa. Completissima la connettività: Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, supporto Dual SIM, A-GPS, GLONASS e NFC. Fotocamere frontale da 16 Megapixel e doppia fotocamera posteriore (16 Megapixel + 2 Megapixel) completano la scheda tecnica. È disponibile su Amazon a 199 euro e si riceverà in omaggio una scheda-SD da 16 Gigabyte.

