Smartphone più popolari del 2021: la rimonta di Apple

La società International Data Corporation (IDC), che si occupa di analisi di mercato nel campo della tecnologia e delle telecomunicazioni, ha pubblicato i dati relativi alle vendite di smartphone nei primi trimestri del 2021.

Anche se Android resta il sistema operativo più diffuso, quando si parla di singoli modelli di smartphone Apple riconferma la propria supremazia ormai da molti anni. Come dimostrano i dati diffusi da Francisco Jeronimo, vicepresidente di IDC, 4 degli smartphone più popolari su 5 sono modelli di iPhone.

Dal momento che i dati arrivano al Q3 (ovvero il terzo trimestre) del 2021, non è presente il nuovo flagship di Apple: iPhone 13 è infatti stato presentato solo a settembre di quest’anno, pertanto le vendite quantificate in questo periodo non sono abbastanza da farlo qualificare all’interno di questa classifica. Allo stesso modo, dal momento che si tratta di un set di dati parziale, il team di IDC non ha divulgato la quantità precisa di unità vendute.

4 out of the 5 most sold smartphones in the first three quarters of 2021 are from @Apple pic.twitter.com/B750knoyZC — Francisco Jeronimo (He/Him) (@fjeronimo) November 22, 2021

In ogni caso la prima posizione è occupata dall’iPhone 12, riconfermando la popolarità non solo di Apple e di iOS, ma anche del modello di base del top di gamma dell’azienda di Cupertino, capace di offrire le ultime innovazioni tecnologiche a prezzi (non troppo) proibitivi.

Le versioni premium della line-up Apple occupano comunque un dignitoso quarto e quinto posto, addirittura con l’iPhone 12 Pro Max davanti all’iPhone 12 Pro. Occupa invece il terzo posto l’iPhone 11: evidentemente, data la policy sugli aggiornamenti di Apple ormai molto più estesa rispetto a molti anni fa, i top di gamma degli anni precedenti restano ancora un ottimo compromesso per buona parte degli acquirenti.

Samsung fa invece la sua comparsa nella classifica degli smartphone con un device forse inaspettato: non è il Galaxy S21 né alcuna delle sue varianti a occupare il secondo posto, bensì il ben più modesto Samsung Galaxy A12, che evidentemente ha riscosso un buon successo nella nicchia dei dispositivi low-cost e nei Paesi in via di sviluppo.

I dati diffusi da IDC si inseriscono all’interno di un quadro di generale difficoltà per il mercato degli smartphone, che risente ormai da mesi della crisi dei chip con una perdita che ammonta al 6,8% in base alle ultime rilevazioni dell’agenzia Gartner.

A fare le spese di questa situazione è stata soprattutto Xiaomi: l’azienda cinese, che nel 2020 era riuscita nell’impresa del sorpasso rispetto al colosso Apple, è infatti precipitata al terzo posto nella classifica dei device venduti proprio come conseguenza della difficoltà a reperire le materie prime con cui assemblare gli smartphone.

Anche in questo contesto di difficoltà, che peraltro ha avuto un certo impatto anche sulla produzione degli stessi iPhone, Apple ha saputo tenere le redini del mercato affidandosi a una line-up molto più ridotta e un’attenzione particolare alla fidelizzazione degli utenti all’intero ecosistema iOS. Si attendono ora, entro fine anno, i risultati complessivi relativi al 2022 per valutare le vendite del nuovo iPhone 13.