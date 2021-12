Snapdragon 8 Gen1, Xiaomi 12 sarà il primo ad averlo

È ufficiale: gli smartphone della serie Xiaomi 12 saranno i primi ad avere a bordo il nuovo SoC di Qualcomm Snapdragon 8 Gen1. Xiaomi, dunque, conferma il suo ruolo di apripista per quanto riguarda l’introduzione dei nuovi Snapdragon, dal momento che anche l’anno scorso Mi 11 era stato lanciato con il chipset appena uscito Snapdragon 888.

Ora, la società ha annunciato che farà lo stesso con Snapdragon 8 Gen1, come rivelato nei giorni scorsi da diversi leaker. Le previsioni, dunque, si sono avverate: Xiaomi ne ha dato conferma sui social, in particolare con una serie di tre tweet in cui ha ribadito con fierezza che la partnership con Snapdragon “continuerà”.

Queste le parole di Lei Jun, fondatore e CEO di Xiaomi: “Oggi sono orgoglioso di annunciare che dopo mesi di sforzi congiunti tra Xiaomi e Qualcomm, Xiaomi Serie 12 sarà il primo smartphone al mondo alimentato dalla nuova piattaforma mobile Snapdragon 8 5G Gen1”.

Sul profilo ufficiale della società, inoltre, è comparso un video in cui si parla dell’imminente arrivo di Xiaomi 12 sul mercato. Voci di corridoio suggeriscono che il lancio avverrà il 12 dicembre, quindi tra poco meno di due settimane. A partire da dicembre, dunque, Xiaomi 12 sarà disponibile per il preordine in Cina.

Per il lancio sul mercato globale bisognerà attendere un po’ più di tempo, probabilmente uno o due mesi. L’anno scorso, Mi 11 aveva fatto il suo debutto nelle altre nazioni a febbraio, e si prevede che per Xiaomi 12 l’azienda segua più o meno le stesse tempistiche.

Il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 promette di offrire agli smartphone della serie straordinarie funzionalità AI e importanti migliorie per quanto riguarda l’utilizzo della fotocamera. Con questa dotazione, insomma, Xiaomi 12 sarà sicuramente un dispositivo all’avanguardia.

Powered by the most powerful @Snapdragon 8 Gen 1, stay tuned for our upcoming flagship #Xiaomi12! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/zSSx6SIslW — Xiaomi (@Xiaomi) December 1, 2021