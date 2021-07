Sondaggio: quante applicazioni avete installato sullo smartphone?

Non si può negare: uno smartphone è tanto interessante e utile quante sono le applicazioni a cui ha accesso. Se non siete convinti di questa affermazione, provate a pensare come mai i Windows Phone di Microsoft e Nokia non hanno mai preso piede o perché ogni volta che si parla di uno smartphone Android senza Google Play Store l’interesse dell’utente comune cala molto in fretta.

Nel sondaggio di questa settimana vogliamo scoprire se i nostri lettori sono dei veri utilizzatori hardcore di smartphone o se si accontentano di una manciata di classiche app.

Ah le app, croce e delizia degli smartphone moderni… Come sarebbe il mondo se non ci fossero le app? Come potremmo perdere una quantità esorbitante di tempo e denaro grazie ai social e ai giochi free to play se non fosse per loro? In che modo funzionerebbero banche e comunicazioni? Tutte domande molto astratte e a cui non daremo mai una risposta, tuttavia esse sottolineano l’importanza che al giorno d’oggi diamo a quei pacchetti software che comunemente chiamiamo applicazioni.

A partire dalla messaggistica (WhatsApp, Telegram, Slack, ecc…), passando per il fotoritocco (Snapseed, Lightroom, Instagram, ecc…), arrivando ai social network (Facebook, Twitter, ecc…) mentre ci attraversa il mare dei giochi tascabili. Al giorno d’oggi che sia per piacere, per lavoro o per necessità tutti abbiamo bisogno in un modo o nell’altro di almeno una manciata di applicazioni sul nostro smartphone.

Tuttavia, quello che a noi interessa con il sondaggio è sapere quante applicazioni in media installate voi personalmente sul vostro smartphone, senza contare quindi quelle pre-installate che sono più o meno inevitabili.

Non vogliamo perciò il numero di app totali presenti sul vostro dispositivo, numero che può tranquillamente superare le centinaia, ma il numero di quelle che avete volontariamente scaricato sul vostro smartphone Android dal Google Play Store o sul vostro iPhone da Apple AppStore.

Siete degli utenti hardcore che hanno sempre a disposizione l’applicazione giusta al momento giusto? Tenete sullo smartphone solo l’essenziale? Disinstallate le applicazioni che scaricate solo per una necessità momentanea o le mantenete sul dispositivo perché “non si sa mai”?

Siamo davvero curiosi di sapere cosa ne pensate e anche quali sono le app senza la quale non potreste proprio stare, sentitevi liberi di completare la vostra risposta aggiungendo un commento sotto l’articolo!

Il sondaggio parte da oggi e raccoglierà i vostri voti fino alla mattina del prossimo venerdì 06 agosto. Avete a disposizione un singolo voto, quindi pensateci bene e controllate tutte le possibili risposte prima di confermare.

Pubblicheremo un articolo con i risultati allo scadere, quindi continuate a seguirci per scoprire cosa ne pensano gli altri lettori del nostro sito!