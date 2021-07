5 nuove applicazioni da non farsi assolutamente sfuggire

La nuova settimana è iniziata alla grande con moltissime indiscrezioni riguardo nuovi interessanti smartphone in arrivo nei prossimi giorni, settimane e mesi. Sono stati condivisi online i numeri di modello della serie Samsung Galaxy S22, un dummy di Huawei P50 Pro ne ha confermato il design mentre le prime immagini di Microsoft Surface Duo 2 svelano interessanti novità.

Il lunedì non sarebbe però completo senza la nostra raccolta delle 5 migliori applicazioni che sono state pubblicate sul Google Play Store questa settimana. Siete pronti a scaricarle tutte?

Come ogni settimana vi ricordiamo che il team editoriale di MobileLabs ha selezionato per voi 5 tra le migliori app e i giochi più entusiasmanti che abbiamo avuto modo di trovare tra le novità del Play Store e nella lista sono presenti elementi completamente gratuiti, a pagamento oppure offerti gratuitamente ma che prevedono acquisti in-app.

Ricordatevi di controllare sempre a quale di queste tre categorie l’applicazione fa riferimento prima di effettuarne il download!

HalloApp

La prima applicazione di oggi è sicuramente molto particolare ma potrebbe tornare utile ad alcuni di voi.

HalloApp vi permette di creare dei veri e propri social network personali, da condividere con i vostri amici e parenti più stretti. L’app non memorizza alcun dato personale e, dato che potete scegliere chi può partecipare al social privato, non dovrete preoccuparvi che qualcuno si intrufoli in discussioni che non lo riguardano.

In sostanza, è possibile creare la propria bolla di social media, eccellente per le persone che cercano di condividere storie, foto e video con i propri amici e persone care senza doversi preoccupare dei troll presenti sui normali social network pubblici. Naturalmente, dovrete convincere la vostra cerchia ad usare HalloApp per far sì che ne valga la pena.

HalloApp è completamente gratuita, non include pubblicità e non propone acquisti in-app di alcun tipo.

Uncomplicated Launcher

Il nome di questa applicazione dice quasi tutto: si tratta di un’app sostitutiva della home screen pensata per aiutare le persone anziane o rendere il telefono più semplice per i più giovani alle prime armi.

L’obiettivo di Uncomplicated Launcher non è quello di diventare la home screen più popolare o di rendere lo smartphone graficamente più accattivante, ma se quello che cercate è la semplicità assoluta è proprio ciò che fa per voi.

Sono anche disponibili diversi temi, come uno ad alto contrasto pensato per chi ha alcune difficoltà visive, alcuni però disponibili solamente tramite acquisti in-app.

Se però l’aspetto di base vi è sufficiente, Uncomplicated Launcher è disponibile in forma completamente gratuita e senza la presenza di fastidiose pubblicità.

The Witcher: Monster Slayer

Perché diventare un allenatore di Pokémon quando si può diventare uno Witcher?

The Witcher: Monster Slayer è un interessante mix tra le meccaniche di The Elder Scrolls: Blades e il gameplay in realtà aumentata (AR) di Pokémon GO ambientando nell’universo creato da Andrzej Sapkowski.

Se siete fan della serie sicuramente non vedrete l’ora di provarlo e di fiondarvi in strada alla ricerca di nuovi mostri da sconfiggere, tuttavia tenete a mente che il titolo è studiato per portarvi a spendere denaro vero con gli acquisti in-app nonostante inizialmente il gioco sia completamente gratuito.

Overboard!

Overboard! è una visual novel che permette un sacco di scelte e percorsi diversi.

Questa avventura a base di omicidio e mistero è a tempo, quindi dovrete continuamente fare le scelte corrette per avanzare nella storia prima che sia troppo tardi. Visto che ci sono molte strade da poter percorrere mentre l’equipaggio della nave indaga sui vostri misfatti, dovrete usare tutti gli strumenti a vostra disposizione per assicurarvi che qualcun altro si prenda la colpa della vostra trasgressione.

È un titolo estremamente rigiocabile, dove la storia principale durerà 4 ore e vorrete ricominciare più volte per scoprire come si svolgono tutti i diversi rami della storia.

Overboard! è un titolo premium che viene proposto al prezzo di 6,99 euro, tuttavia per lo meno è completamente libero da pubblicità e acquisti in-app.

Racing Bycicles!

Racing Bycicles! è probabilmente un po’ troppo semplice e ci sono sicuramente degli angoli da smussare, ma la grafica low-poly è davvero piacevole.

L’obiettivo è quello di migliorare la vostra bici fino a poter vincere ogni gara, il che è piuttosto basilare. Ad ogni modo sono presenti varie classifiche e potrete raccogliere un sacco di migliorie anche estetiche, il che aiuta ad invogliarvi a giocare ancora e ancora. Certo, la fisica potrebbe essere curata un po’ meglio ma, tutto sommato, c’è abbastanza contenuto per soddisfare la spesa di poco più di 2 euro.

Si tratta di un titolo in versione beta, quindi è possibile riscontrare dei bug ma le correzioni dovrebbero arrivare celermente.