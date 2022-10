Il Prime Day autunnale è finalmente tra noi, segnando due giorni ricchi di offerte imperdibili dedicate agli iscritti del servizio Amazon. Tra queste ve ne sono moltissime dedicate agli auricolari bluetooth, come quella che vi proponiamo oggi. Gli auricolari Sony LinkBuds S vengono infatti attualmente venduti a soli 124,44€, con uno sconto del 38% rispetto al prezzo originale di 199,00€. Un’occasione da non perdere, considerando la qualità eccellente del prodotto.

I LinkBuds S di Sony sono infatti tra gli auricolari più piccoli e leggeri al mondo: con un peso di appena 4,8 grammi, non vi accorgerete nemmeno di averli addosso. Nonostante la leggerezza, godono di un’ottima autonomia, dato che la batteria può durare fino a 20 ore, il che vi permetterà di utilizzarle senza problemi per tutta la giornata; se però si dovessero scaricare ma non avete il tempo per caricarle del tutto non sarà un problema, visto che appena cinque minuti di ricarica vi garantiranno un’ora di utilizzo.

Queste cuffie sono dotate della modalità Ambient Sound per la cancellazione del rumore, in modo da permettervi di ascoltare i vostri brani preferiti o parlare al telefono anche nelle situazioni più rumorose. L’elaborazione avanzata del segnale audio assicura infatti conversazioni chiare in ogni ambiente, regolando il suono costantemente per garantire che sia sempre ottimale.

I LinkBuds S sono compatibili con Google Assistant e Alexa, quindi potrete utilizzare le varie funzioni degli assistenti vocali senza dover prendere in mano lo smartphone. Inoltre, gli auricolari sono dotati di controllo touch intuitivo nei lati, vi basterà quindi toccarli per attivare la modalità per la cancellazione del rumore o passare al brano successivo.

Infine, il design ergonomico degli auricolari garantisce la perfetta aderenza all’orecchio, rendendo quasi impossibile che vi cadano. Se però dovesse succedere non dovrete preoccuparvi, dato che i LinkBuds S supportano la funzione Fast Pair di Google, grazie alla quale potranno essere ritrovati facilmente, anche se non vi ricordate dove li avete lasciati.

Dato che non sappiamo quando terminerà l’offerta né a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili, vi invitiamo ad approfittare subito dell’offerta, rimandandovi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questo sconto.

