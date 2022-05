La serie LinkBuds di Sony si arricchisce di un nuovo modello. Si tratta dei Sony LinkBuds S, dove “S” sta probabilmente per “small”, visto il design leggero e ultra-compatto di questi auricolari che riescono comunque a garantire una resa sonora di altissimo livello.

Compatto, infatti, non vuol dire meno potente: Sony assicura che il nuovo driver da 5 mm è in grado di sprigionare bassi “potenti e incalzanti” e voci “straordinariamente nitide”, valorizzando in questo modo l’ascolto di qualsiasi contenuto musicale o di intrattenimento.

D’altra parte, l’Integrated Processor V1 di Sony perfeziona la cancellazione del rumore e riduce le distorsioni dosando al meglio la potenza.

Da segnalare anche il supporto a diverse funzioni smart come la modalità Speak-to-Chat, che interrompe automaticamente la musica durante le conversazioni, e la compatibilità con l’Assistente Google e Alexa, sempre in grado di rilevare i vari comandi attraverso i microfoni “precisissimi” messi a punto dalla tecnologia Precise Voice Pickup.

Ma i LinkBuds S sono gli auricolari perfetti anche per giocare in realtà aumentata: ad esempio, giocando a Ingress, è possibile apprezzare l’innovativo effetto della tecnologia audio spaziale e dei sensori degli auricolari che calibrano i suoni in base alla direzione in cui è rivolto il player. In più la latenza è bassissima, grazie al segnale Bluetooth di ultimissima generazione LE Audio.

Il pannello di controllo delle cuffiette include dei sensori touch per cambiare impostazioni sonore, attivare Quick Attention e far partire la riproduzione di Spotify o di Endel.

E per quanto riguarda il comfort, invece? Be’, basti dire che i LinkBuds S sono auricolari non solo compatti, ma anche straordinariamente leggeri (il peso è pari a circa 4,8 grammi), e in più la loro forma modellata sull’orecchio umano assicura un’aderenza perfetta senza dolori o fastidi nemmeno dopo ore di ascolto.

La batteria degli auricolari LinkBuds S dura circa 6 ore con cancellazione del rumore attiva; 14, unita a quella della custodia di ricarica. E quando il tempo è poco, bastano 5 minuti nel case per guadagnare altri 60 minuti di riproduzione.

Come se non bastasse, i LinkBuds S sono anche dei prodotti sostenibili, essendo realizzati con materiali riciclati da componenti automobilistici.

Prezzo e disponibilità

Della nostra esperienza d’uso con gli auricolari true wireless Sony LinkBuds S parleremo approfonditamente nella recensione in programma per i prossimi giorni.

Intanto, se vi hanno già convinto, potete già acquistarli su Amazon, dove li trovate disponibili nelle colorazioni Bianco, Nero e Cappuccino al prezzo di 199,99 euro.