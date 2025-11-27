Il Black Friday continua a sorprendere, e Samsung non fa eccezione. Se pensavate che le offerte migliori fossero ormai passate, vi sbagliate: grazie al nuovo coupon dedicato, il risparmio può spingersi ancora oltre. Utilizzando il codice BFWEEK, infatti, avete la possibilità di ottenere fino al 15% di sconto extra su una selezione di prodotti Samsung, ampliando in modo significativo le già ricchissime promozioni del periodo.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Black Friday Samsung, perché approfittarne?

Gli sconti aggiuntivi sono differenziati per categoria, così da permettervi di massimizzare il vantaggio in base ai vostri interessi. Se puntate a un nuovo smartphone Galaxy della serie A o ai Galaxy Buds, potete beneficiare di un 10% extra; se invece avete messo nel mirino un Galaxy Book, uno smartwatch Galaxy Watch o i nuovi pieghevoli Flip7 e Fold7, il vantaggio è del 5%. Ancora più generosa è l’offerta dedicata a TV, elettrodomestici e monitor, per i quali lo sconto extra può arrivare fino al 15%.

Ma le sorprese non finiscono qui. Solo per questo weekend, e fino al 2 dicembre alle ore 9:00, il coupon BFWEEK può essere cumulato con un ulteriore 5% di sconto semplicemente selezionando PayPal come metodo di pagamento al checkout. Una combinazione che rende il momento attuale uno dei più convenienti dell’intero anno per aggiornare i vostri dispositivi o investire su una nuova tecnologia Samsung.

Il Black Friday è, di fatto, adesso. Tra sconti fino al 50%, coupon esclusivi fino al 15% e codici aggiuntivi come BFWEEK e SAMSUNGBF, avete davvero l’opportunità di costruire il vostro set di prodotti Samsung ideale risparmiando in modo significativo. Che si tratti di rinnovare la smart home, migliorare la vostra produttività o regalarvi un device che desiderate da tempo, questo è il momento perfetto per approfittare delle migliori offerte disponibili.

