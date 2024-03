Sony WH-1000XM4, CHE PREZZO! (-141€)

Le Sony WH-1000XM4 sono tra le migliori cuffie wireless con cancellazione del rumore in assoluto e offrono un mix perfetto di qualità audio, comfort e funzioni avanzate. Con un'autonomia elevata e il sistema di ricarica rapida, queste cuffie sono sempre pronte ad accompagnarvi negli spostamenti di tutti i giorni, in palestra o mentre siete in viaggio per godere al meglio di musica e contenuti multimediali in alta definizione. Grazie alle super offerte di Primavera Amazon, oggi potete acquistarle per 239€ e risparmiare ben 141€ sul prezzo inziale di 380€.

Sony WH-1000XM4, chi dovrebbe acquistarle?

Le Sony WH-1000XM4 sono perfette per tutti coloro che vogliono ascoltare musica in alta definizione e godersi al meglio l'audio di film e video. Queste cuffie wireless di fascia alta vi permettono di isolarvi dall'ambiente circostante grazie ad un sistema ANC di prim'ordine. Gli amanti della musica che apprezzano i dettagli più fini nelle loro tracce apprezzeranno il supporto per Hi-Res Audio e la presenza della tecnologia DSEE Extreme che ottimizza i file musicali compressi, restituendo un suono ricco e dettagliato. Inoltre, sono perfette per chi è costantemente in movimento e necessita di un'esperienza hands-free ottimale durante le conversazioni o l'ascolto di musica, garantita dalla funzione speak-to-chat e dalla possibilità di connettere contemporaneamente due dispositivi Bluetooth.

I viaggiatori troveranno nelle cuffie Sony WH-1000XM4 un accessorio indispensabile, poiché il loro sistema avanzato di cancellazione del rumore offre il massimo della tranquillità anche negli ambienti più rumorosi, permettendo di immergersi completamente nella musica senza distrazioni. Anche chi lavora in ambienti affollati o chi cerca un momento di pausa personale in una giornata frenetica potrà godere al meglio del sistema ANC di Sony. La lunga durata della batteria, che raggiunge fino a 30 ore, e la ricarica rapida aggiungono un ulteriore livello di comodità per un uso prolungato durante i viaggi o le lunghe sessioni di lavoro.

Le cuffie Sony WH-1000XM4 permettono di immergersi completamente nell'ascolto musicale grazie alla loro tecnologia di cancellazione del rumore unita a una qualità audio ottima che ne fa un acquisto ideale per gli amanti della musica. La praticità della connessione multipoint e delle funzioni intelligenti, come la Wearing Detection e speak-to-chat le rendono incredibilmente user-friendly anche per gli utenti meno esperti. Grazie allo sconto Amazon di oggi che vi permette di risparmiare 141€ sul prezzo di listino potete acquistarle per soli 239€ anziché 380€.

