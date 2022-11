Il Black Friday è finalmente arrivato, con sconti folli in tutte le categorie: fin dalle prime ore di questo venerdì 18 novembre vi stiamo raccontando le migliori offerte, mentre ora ci concentreremo su una in particolare che riguarda un paio di cuffie wireless top di gamma, disponibili a un prezzo veramente stracciato.

Le cuffie Sony WH-1000XM4 sono infatti disponibili a soli 229,00€ invece di 380,00€; si tratta di un ribasso del 40% che vi farà risparmiare oltre 150,00€! Considerando che si tratta di un prodotto ottimo, con una media di 4 stelle e mezzo su oltre 16.000 recensioni, è una promozione davvero imperdibile!

Le cuffie Sony WH-1000XM4 rappresentano, grazie al marchio, una garanzia all’acquisto. Si presentano in questo nero total black, con la compatibilità già insignita con Alexa, Google Assistant o Siri. La velocità di ricarica è di una rapidità disarmante, in quanto con soli 10 minuti potrete godere di un’autonomia pari a 5 ore, mentre con la batteria al massimo riuscirete a reggere addirittura 30 ore!

Il dispositivo si presenta con una capacità di cancellare i rumori di sottofondo leader del settore, dandovi dunque modo di godere dell’audio ad alta risoluzione grazie alla tecnologia wirless LDAC, la quale permette di trasmettere tre volte più dati rispetto allo standard del Bluetooth. In aiuto arrivano anche i due sensori e il processore HD QN1, al fine di rendere l’esperienza di ascolto completamente immersiva.

Queste cuffie di Sony sono anche intelligenti, in quanto dotate della funzione Speak-to-chat, capace di fermare la musica nel momento in cui si decide di prestare maggiore attenzione a un altro suono, come può essere la chiacchiera con un amico. Assieme a tutto ciò, i sensori di prossimità e accelerazione riescono a comprendere in autonomia se state indossando le cuffie o meno, adattando il suono in base alla necessità.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, invitandovi a completare l’acquisto prima che termini lo sconto o, peggio, che esauriscano le scorte. Inoltre, qualora non aveste ancora fatto, vi suggeriamo di prendere in considerazione la sottoscrizione all’abbonamento Amazon Prime, che vi consentirà di usufruire della spedizione rapida, e soprattutto gratuita, di tutti gli ordini; inoltre, i primi 30 giorni dall’attivazione del servizio sono gratis, quindi il Black Friday rappresenta l’occasione perfetta per provarlo!

