Sony Xperia 2 in arrivo a IFA 2019?

Sony Xperia 1 ha fatto il suo debutto sul mercato solo da qualche mese, ma l’azienda giapponese potrebbe essere già pronta al lancio del nuovo modello. Xperia 2 dunque potrebbe essere svelato durante IFA 2019 che aprirà al pubblico il 6 settembre ma con presentazioni ed eventi fissati già per i giorni precedenti. Secondo le immagini diffuse da Winfuture, non ci sarebbero grandi cambiamenti rispetto al modello attuale.

Dovrebbe essere infatti una variante più compatta di Xperia 1, motivo per cui in molti ipotizzano che il nome ufficiale potrebbe essere Xperia 1 Compact. Ad ogni modo, lo smartphone dovrebbe integrare un display AMOLED da 6,1 pollici con rapporto di forma in 21:9 inaugurato proprio dalla società nipponica. Il cuore pulsante potrebbe essere ancora lo Snapdragon 855 di Qualcomm nella configurazione 6/128 Gigabyte.

Sony Xperia '2' or not, this is what their new, smaller flagship looks like – official pics of the black, blue and dark red variants: https://t.co/1oX6Cntg7T

— Roland Quandt (@rquandt) August 31, 2019